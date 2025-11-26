Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.

Hoạt động thuộc Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn-Mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Bính Ngọ” do BHXH Việt Nam phát động. Kinh phí thực hiện do Vietcombank Chi nhánh Bình Định tài trợ.

z7265109439420-85372c96d9890e37d371925533e4223e.jpg
Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ phát biểu tại chương trình trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi trao tặng, Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ gửi lời cảm ơn đến Vietcombank Chi nhánh Bình Định đã đồng hành cùng ngành BHXH trong công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua tấm thẻ BHYT. Ông nhấn mạnh: "Mỗi tấm thẻ BHYT không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp bà con yên tâm hơn trong cuộc sống, nhất là khi ốm đau, bệnh tật".

z7265109439525-80054d503bbb1467dac4510165d42a15.jpg
Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Bình Định Nguyễn Văn Thúy (bìa phải) trao bảng tượng trưng tài trợ 1.000 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Giám đốc BHXH tỉnh mong muốn sau thời gian được thụ hưởng chính sách BHYT, người dân sẽ nhận thấy rõ những giá trị thiết thực của thẻ BHYT để chủ động tiếp tục tham gia, góp phần xây dựng mạng lưới an sinh bền vững. Ông cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; mong các nhà tài trợ, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, mở rộng hỗ trợ để ngày càng có thêm nhiều hộ dân khó khăn được tiếp cận chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước.

z7265109549959-637ee19f18d960cc17c5b0511015a5ad.jpg
Lãnh đạo BHXH tỉnh, Vietcombank chi nhánh Bình Định trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 25-11, BHXH tỉnh Gia Lai cũng đã thăm hỏi, động viên và trao 30 thẻ BHYT cùng 30 suất quà cho người dân hai thôn Vân Hội 2 và Tân Thuận (xã Tuy Phước). Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng gồm nhu yếu phẩm, tổng trị giá 30 triệu đồng. Kinh phí do Công ty Luật LIFT Consulting Group (TP Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Các hoạt động trên là sự chung tay ý nghĩa, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn sau thiên tai và có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

