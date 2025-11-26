Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực phòng-chống thiên tai và tham gia khắc phục hậu quả bão lũ

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng-chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cơn bão số 13 và mưa lũ, sạt lở do Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày 26-11.

Xác định cơn bão số 13 có cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở nói chung và Bộ CHQS tỉnh nói riêng đã tích cực, chủ động vào cuộc, quyết liệt triển khai công tác ứng phó theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân công để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra.

Lực lượng của Bộ CHQS tỉnh xuyên đêm đưa người dân bị ngập lụt sâu ở phường Quy Nhơn Bắc đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng theo dõi nắm chắc diễn biến bão số 13; duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu nạn-cứu hộ, phòng-chống thiên tai 24/24 giờ ở các cấp theo quy định. Chỉ đạo Ban Chỉ huy BĐBP kêu gọi tàu thuyền vào khu vực trú, tránh bão an toàn; chủ động cùng địa phương sơ tán người dân ở khu vực xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đặc biệt, trong mưa bão, lực lượng cứu nạn-cứu hộ của Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời ứng cứu, di dời an toàn hơn 300 người dân bị kẹt trong nhà sập, tốc mái hoặc tại các khu vực nguy hiểm.

Riêng đối với đợt mưa lũ vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ, 37 phương tiện phối hợp với các đơn vị Bộ, Quân khu 5 giúp nhân dân bị ngập, khu vực trọng điểm ngập lụt; sơ tán 12.700 hộ/47.373 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: H.P

Ngoài ra, sau bão lũ, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 8.660 cán bộ, chiến sĩ phối hợp địa phương giúp nhân dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả; nhất là hỗ trợ các gia đình có nhà tốc mái, nhà sập; vệ sinh trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, thông tuyến đường, kênh mương; cắt dọn cây xanh, thu hoạch mùa màng.

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng tiếp nhận và cấp phát hơn 5.000 suất quà của các tổ chức, cá nhân; 2.600 suất quần áo, chăn, màn của Quân khu 5 đến nhân dân các vùng bị ngập lụt.

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cũng trực tiếp hỗ trợ hàng nghìn suất quà đến người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực phòng chống thiên tai và tham gia khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: LLVT tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả, từ sớm, từ xa; phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra; tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, khắc phục hậu quả bão số 13 nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: H.P

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh chủ động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó thiên tai theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Đồng thời, tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai bằng nhiều hình thức; tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn để sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Ngoài ra, cơ quan tham mưu chủ động xây dựng, cập nhật thông tin mới nhất về các khu vực ngập lụt, sạt lở, xung yếu để có phương án ứng phó kịp thời.

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: H.P

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng của Bộ, Quân khu 5 giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 8 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, khắc phục hậu quả bão số 13.