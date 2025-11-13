Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pleiku tập huấn nghiệp vụ cho 35 cán bộ phụ trách công tác BHXH, BHYT

(GLO)- ​ Sáng 12-11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Pleiku tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho 35 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BHXH, BHYT trên địa bàn.

z7218155517399-a80a6458812d4557815c1bd05e23b8fa.jpg
Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: CTV

Tại tập huấn, các học viên được báo cáo viên truyền đạt về những điểm mới của Luật BHXH 2024 như: Nghiệp vụ công tác quản lý thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT; công tác thực hiện chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; quy định mới về chính sách BHXH, BHYT; kỹ năng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tư vấn, đối thoại, phát triển người tham gia, hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch điện tử…

Qua tập huấn, đội ngũ cán bộ cấp xã-lực lượng trực tiếp triển khai chính sách BHXH, BHYT đến người dân-sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn về BHXH, BHYT, qua đó góp phần triển khai hiệu quả công tác BHXH, BHYT, nâng cao tỷ lệ người tham gia và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

