Bộ Y tế trả lời UBND tỉnh Gia Lai về chính sách BHYT đối với một số đối tượng

(GLO)- Ngày 21-10-2025, Bộ Y tế có Công văn số 7227/BYT-BH trả lời UBND tỉnh Gia Lai về việc áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 13-9-2025, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3416/UBND-KGVX gửi Bộ Y tế kiến nghị về việc áp dụng chính sách BHYT đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị: Bộ Y tế xem xét, chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, không phân biệt thời điểm bắt đầu hưởng.

Ngày 21-10-2025, Bộ Y tế có Công văn số 7227/BYT-BH trả lời UBND tỉnh Gia Lai về việc áp dụng chính sách BHYT đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Bộ Y tế cho rằng, BHYT là hình thức bắt buộc, thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT. Luật BHYT quy định mức đóng BHYT được tính toán dựa vào khả năng đóng của các nhóm đối tượng, mức lương cơ sở, phạm vi quyền lợi và khả năng cân đối quỹ BHYT.

Cán bộ y tế giải thích cho người cao tuổi về các quy định liên quan khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Luật BHYT đã quy định: Đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng từ 95% đến 100% trong phạm vi được hưởng và mức hưởng.

Do vậy, theo Bộ Y tế, những người từ đủ 75 tuổi trở lên (bao gồm cả những người đủ 80 trở lên) bắt đầu hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng lần đầu từ ngày 1-7-2025 nếu thuộc nhóm đối tượng nêu trên khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ được hưởng từ 95% đến 100% trong phạm vi được hưởng và mức hưởng.

Bên cạnh đó, tại điểm e khoản 10 Điều 71 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT có quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh”. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai nghiên cứu thực hiện quy định này.

Bộ Y tế tiếp thu kiến nghị của UBND tỉnh Gia Lai và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quy định áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong phạm vi được hưởng cho toàn bộ đối tượng người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và khả năng cân đối của quỹ BHYT.