Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai kiến nghị điều chỉnh mức hưởng BHYT 100% cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3416/UBND-KGVX về việc áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.

Thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Sau khi xem xét Báo cáo số 2257/SYT-NVY ngày 9-9-2025 của Sở Y tế (trên cơ sở thống nhất với BHXH tỉnh) về các nội dung vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT đối với người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến như sau: Qua rà soát, việc áp dụng Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan đã tạo ra 2 mức hưởng BHYT khác nhau cho cùng một nhóm đối tượng là người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

z6896462072451-d73a95d1e0ccc581743833efe9dac89e.jpg
Cùng một nhóm đối tượng là người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng hiện áp dụng 2 mức hưởng BHYT khác nhau đã gây ra nhiều bất cập vì vậy cần được cơ quan cấp trên xem xét điều chỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Cụ thể, nhóm 1: Những người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được hưởng BHYT 100% (mã thẻ BT). Từ ngày 1-7-2025, khi chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội, nhóm này tiếp tục được hưởng BHYT 100% (mã thẻ LH) theo hướng dẫn tại Công văn số 5622/BYT-BH ngày 21-8-2025 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện chính sách BHYT đối với một số đối tượng tham gia BHYT

Nhóm 2: Theo quy định tại điểm t khoản 3 Điều 12 và khoản 1 Điều 22 Luật BHYT: Những người từ đủ 75 tuổi trở lên (bao gồm cả những người đủ 80 trở lên) bắt đầu hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng lần đầu từ ngày 1-7-2025, nhóm này chỉ được hưởng BHYT 80%.

Việc tồn tại 2 mức hưởng (100% và 80%) cho cùng một nhóm đối tượng có điều kiện, hoàn cảnh tương tự đã gây ra những bất cập sau: Tạo ra sự không thống nhất, thiếu công bằng trong việc thực thi chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, gây băn khoăn, thắc mắc trong dư luận và chính các đối tượng thụ hưởng. Tạo gánh nặng tài chính cho người cao tuổi vì trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh nền, bệnh mạn tính với nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cao. Khoản đồng chi trả 20% chi phí là một gánh nặng tài chính đáng kể đối với những người không có lương hưu, sống chủ yếu dựa vào trợ cấp, có thể trở thành rào cản khiến họ không thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết. Chưa thể hiện trọn vẹn tính nhân văn, ưu việt của chính sách, có nguy cơ làm giảm mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với nhóm người cao tuổi yếu thế.

Nhằm đảm bảo tính thống nhất, công bằng, nhân văn của chính sách, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và giảm bớt gánh nặng cho người dân, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Y tế xem xét, chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, không phân biệt thời điểm bắt đầu hưởng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

Đời sống

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Đời sống

(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.

Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT - đồng hành cùng doanh nghiệp

Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT - đồng hành cùng doanh nghiệp

Xã hội

(GLO)- Ngày 12-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung cho 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách BHXH, BHYT đến từ 50 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Những năm qua, các câu lạc bộ (CLB), hội thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, yếu thế. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người trao lẫn người nhận.

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Đời sống

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Đời sống

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang

Xã hội

(GLO)- CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và CLB Hiến máu nhân đạo “Chào buổi sáng” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kbang triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang. 

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Đời sống

(GLO)- Ngày 6-9, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

null