Gia Lai kiến nghị điều chỉnh mức hưởng BHYT 100% cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

(GLO)- Ngày 13-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3416/UBND-KGVX về việc áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.

Thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Sau khi xem xét Báo cáo số 2257/SYT-NVY ngày 9-9-2025 của Sở Y tế (trên cơ sở thống nhất với BHXH tỉnh) về các nội dung vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT đối với người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến như sau: Qua rà soát, việc áp dụng Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan đã tạo ra 2 mức hưởng BHYT khác nhau cho cùng một nhóm đối tượng là người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Cùng một nhóm đối tượng là người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng hiện áp dụng 2 mức hưởng BHYT khác nhau đã gây ra nhiều bất cập vì vậy cần được cơ quan cấp trên xem xét điều chỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Cụ thể, nhóm 1: Những người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được hưởng BHYT 100% (mã thẻ BT). Từ ngày 1-7-2025, khi chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội, nhóm này tiếp tục được hưởng BHYT 100% (mã thẻ LH) theo hướng dẫn tại Công văn số 5622/BYT-BH ngày 21-8-2025 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện chính sách BHYT đối với một số đối tượng tham gia BHYT

Nhóm 2: Theo quy định tại điểm t khoản 3 Điều 12 và khoản 1 Điều 22 Luật BHYT: Những người từ đủ 75 tuổi trở lên (bao gồm cả những người đủ 80 trở lên) bắt đầu hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng lần đầu từ ngày 1-7-2025, nhóm này chỉ được hưởng BHYT 80%.

Việc tồn tại 2 mức hưởng (100% và 80%) cho cùng một nhóm đối tượng có điều kiện, hoàn cảnh tương tự đã gây ra những bất cập sau: Tạo ra sự không thống nhất, thiếu công bằng trong việc thực thi chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, gây băn khoăn, thắc mắc trong dư luận và chính các đối tượng thụ hưởng. Tạo gánh nặng tài chính cho người cao tuổi vì trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh nền, bệnh mạn tính với nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cao. Khoản đồng chi trả 20% chi phí là một gánh nặng tài chính đáng kể đối với những người không có lương hưu, sống chủ yếu dựa vào trợ cấp, có thể trở thành rào cản khiến họ không thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết. Chưa thể hiện trọn vẹn tính nhân văn, ưu việt của chính sách, có nguy cơ làm giảm mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với nhóm người cao tuổi yếu thế.

Nhằm đảm bảo tính thống nhất, công bằng, nhân văn của chính sách, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và giảm bớt gánh nặng cho người dân, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Y tế xem xét, chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, không phân biệt thời điểm bắt đầu hưởng.