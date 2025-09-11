BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH), từ ngày 01/7/2025, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2024 có hiệu lực, với nhiều điểm mới liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHYT, trong đó có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (trước ngày 01-7-2025, có mã đối tượng là BT) chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng (từ ngày 01-7-2025 trở đi, có mã đối tượng là LH). Vấn đề này đã được Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 5622/BYT-BH ngày 21-8-2025 về việc triển khai thực hiện chính sách BHYT đối với một số đối tượng tham gia BHYT.

BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị BHXH cơ sở trực thuộc tổ chức nghiên cứu Luật BHYT sửa đổi, Nghị định 188/2025/NĐ-CP ngày 01-7-2025 của Chính phủ và các văn bản của pháp luật về BHYT có liên quan, nhất là Công văn số 5622/BYT-BH ngày 21-8-2025 của Bộ Y tế để triển khai thực hiện đúng quy định, trong đó lưu ý: Trường hợp người tham gia BHYT thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT nhưng chưa được cấp thẻ BHYT (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 188/2025/NĐ-CP), người bệnh được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp toàn bộ phần chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng kể từ ngày được xác định thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng nhưng chưa được thanh toán do chưa được cấp thẻ BHYT.

Theo đó, cơ quan BHXH căn cứ vào hồ sơ, chứng từ, hóa đơn có liên quan do người bệnh cung cấp để thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo đúng quy định.

Người bệnh mang hồ sơ, chứng từ, hóa đơn có liên quan đến cơ quan BHXH gần nhất để được thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch giữa hai mức hưởng. Ảnh: Như Nguyện

Trường hợp quyền lợi của người bệnh BHYT thay đổi, thuộc nhóm đối tượng có mức hưởng BHYT cao hơn nhưng chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT mới, hoặc người bệnh thuộc đối tượng có mức hưởng BHYT cao hơn nhưng cơ quan BHXH chưa cập nhật mã quyền lợi (mức hưởng BHYT cao hơn) kịp thời, người bệnh BHYT được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch giữa hai mức hưởng.

Theo đó, cơ quan BHXH căn cứ vào hồ sơ, chứng từ, hóa đơn có liên quan do người bệnh cung cấp để thanh toán trực tiếp (20% chi phí mà người cao tuổi đã tạm ứng chi trả khi đi khám-chữa bệnh) cho người bệnh theo đúng quy định.

BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị BHXH cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời liên hệ về BHXH tỉnh (qua phòng Chế độ BHYT) để hướng dẫn, giải quyết.

Được biết, ngày 13-8, Gia Lai Online đăng tải bài viết “Nhiều người cao tuổi bất ngờ việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%”. Sau bài viết, ngày 21-8, Bộ Y tế có công văn số 5622/BYT-BH về việc triển khai thực hiện chính sách BHYT với một số đối tượng tham gia BHYT.

Theo công văn này, đối tượng là người hưởng chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng từ ngày 01-7-2025 trở về trước theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp xã hội tham gia BHYT theo nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT và có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT ban hành trước ngày 01-1-2025 mà từ ngày 01-7-2025 chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP thì tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng BHYT và có mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 6 Điều 5 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.