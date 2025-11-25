Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hàng hóa nhu yếu phẩm được trao đến tận tay người dân. Ảnh: Vũ Thảo

Sau 2 ngày triển khai, Chi cục đã tiếp nhận hơn 16.000 đơn vị sản phẩm, tương đương 39 tấn hàng.

Hiện toàn bộ số hàng hóa trên đang được Chi cục chuyển đến các địa phương bị thiệt hại bảo đảm kịp thời, đúng nhu cầu và đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Riêng ngày 24-11, Chi cục đã chuyển, phát hàng hóa, hỗ trợ người dân tại xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn.

* Cùng ngày, Trại Tạm giam số 1 (Công an tỉnh Gia Lai) phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và các nhà hảo tâm.

Đoàn công tác trao quà cho người dân xã Ia Tul. Ảnh: Bá Bính

Ngay sau phát động, Trại Tạm giam số 1 phối hợp với Hội Phụ nữ phường Hội Phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul và Công an xã tổ chức trao 29 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu đến các hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Tổng trị giá quà tặng là 35 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ 1 tấn quần áo đã qua sử dụng gửi đến bà con 3 làng thuộc xã Ia Tul.