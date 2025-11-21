Những tấm lòng thơm thảo hướng về đồng bào vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Đợt mưa lớn vừa qua gây ngập lụt diện rộng tại nhiều xã, phường nhất là khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các hội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn đã khẩn cấp kêu gọi và chung tay vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con nơi tâm lũ.

Nỗ lực cứu trợ bà con vùng lũ

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông tin: Những ngày qua, người dân khu vực phía Đông tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn bão số 13 vẫn chưa khắc phục hết hậu quả thì giờ đây lại tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái, bị ngập lụt; nhiều hộ dân đang bị cô lập, giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế hư hỏng nghiêm trọng… ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ thức ăn, nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lụt. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình đó, tối 19-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát lời kêu gọi quyên góp, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mong muốn cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. “Hội Chữ thập đỏ tỉnh tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Hiện Hội cần nhiều nhất là nước uống và nhu yếu phẩm để gửi cứu trợ khẩn cấp. Qua kêu gọi, từ tối 19-11 đến nay, Hội đã tiếp nhận trên 200 triệu đồng và khoảng 5 tấn hàng, gạo, mì tôm, nước uống, đồ ăn... để cứu trợ khẩn cấp đến bà con các khu vực ngập lụt nặng”-ông Cát thông tin.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, hội cũng đã huy động các Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ lập các bếp, nấu và cấp từ 4.000 đến 6.000 suất ăn miễn phí hàng ngày đến người dân. Ngoài ra, Hội nhờ Hội Chữ thập đỏ các tỉnh hỗ trợ khoảng 20 chiếc ca nô và lực lượng tình nguyện tham gia cứu nạn các hộ dân vùng ngập lụt nặng. Bên cạnh đó, Đội SOS 115 Gia Lai cũng tham gia cùng lực lượng chức năng cứu nạn, vận chuyển cấp cứu kịp thời cho hàng chục trường hợp người bị nạn, bị bệnh đến các đơn vị y tế.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng chức năng vẫn đang làm việc xuyên ngày xuyên đêm, hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Ảnh: ĐVCC

“Với tinh thần “Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi”, chúng tôi cùng các lực lượng chức năng vẫn đang làm việc xuyên ngày xuyên đêm để hỗ trợ bà con vùng tâm lũ”- ông Hà Văn Cát nhấn mạnh.

Chung tay, góp sức giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn

Bên cạnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các hội, nhóm thiện nguyện cũng chung tay góp sức cứu trợ đồng bào vùng lũ. Liên tiếp thực hiện 8 chuyến hàng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ từ đầu tháng 7-2025 đến nay, nhưng trước thông tin về cơn lũ lịch sử gây ngập lụt nặng nề tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhóm anh em tài xế tại phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) và các tình nguyện viên trong tỉnh tiếp tục kêu gọi người dân cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ. Anh Nguyễn Văn Hùng (cơ sở Vận tải Hùng Cường, phường Hội Phú) chia sẻ: Đợt này, chúng tôi tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, nước uống… từ ngày 20-11 và dự kiến sẽ khởi hành vào thứ 7 tuần này hoặc sớm hơn nếu hàng hóa đạt số lượng 1 chuyến xe khoảng 15 tấn.

Các tình nguyện viên tiếp nhận hàng hóa tại điểm tiếp nhận 126 Lý Nam Đế, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

“Chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng hết sức để giúp đỡ bà con trong lúc nguy cấp. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng rất nhiều người dân đã rộng lòng sẻ chia với đồng bào mình bằng nhiều hình thức như trực tiếp đến trao hàng hóa, nhu yếu phẩm tại điểm tiếp nhận 126 Lý Nam Đế (phường Hội Phú) hoặc hỗ trợ gián tiếp bằng chuyển khoản để nhóm mua nhu yếu phẩm trao tặng”- anh Hùng thông tin.

Tại điểm tiếp nhận cứu trợ lũ lụt của Hội Tình thương Pleiku (74B Phan Bội Châu, phường Pleiku), các tình nguyện viên thay nhau trực gác để đảm bảo vào bất cứ thời điểm nào cũng đều có người tiếp nhận hàng hóa bà con gửi đến hỗ trợ. Chị Dương Thị Hồng- đại diện Hội Tình thương Pleiku cho biết: Trước thông tin lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại khu vực phía Đông tỉnh, Hội liền kêu gọi, vận động hỗ trợ, chia sẻ với bà con. “Chúng tôi sẽ thực hiện chuyến cứu trợ khẩn cấp vào ngày 21-11, chủ yếu hỗ trợ đồ ăn, nước uống, bánh, sữa… giúp bà con vượt qua một phần khó khăn trước mắt. Điểm tiếp nhận của Hội tiếp tục nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm bà con đóng góp để thực hiện các chuyến hỗ trợ tiếp theo”- chị Hồng nói.

Các tình nguyện viên Hội tình thương Pleiku tiếp nhận nước do người dân ủng hộ tại điểm tiếp nhận. Ảnh: Như Nguyện

Đợt này, Team 81 Gia Lai tiếp tục vận động chung tay ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm giúp bà con vùng lũ tại Gia Lai. Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, nhóm đã thực hiện hỗ trợ bà con các xã, phường tại địa bàn phía đông tỉnh bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13.

Chị Nguyễn Thị Hồng-đại diện Team 81 Gia Lai thông tin: Đợt hỗ trợ này, nhóm vận động kinh phí và cả hàng hóa, nhu yếu phẩm. Nhóm còn tổ chức gói khoảng 4.000 cái bánh chưng, bánh tét và nấu thịt kho tàu để chuyển đến bà con vì nhiều nơi cúp điện, cúp nước, người dân không thể nấu ăn…

Team 81 Gia Lai gói bánh chưng để hỗ trợ bà con vùng lũ tại Gia Lai. Ảnh: CTV

"Chúng tôi tổ chức gói bánh chưng tại địa điểm ở xã Gào. Hơn 30 người dân tại thôn 5, thôn 6 (xã Gào) hỗ trợ đi hái lá chuối, lá dong, phụ gói bánh và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gào hỗ trợ thêm 2 triệu đồng mua các nguyên liệu cần thiết. Mọi người cùng chung tay gói bánh, kho thịt để kịp thời chuyển bà con vùng lũ"-Chị Nguyễn Thị Hồng cho hay.