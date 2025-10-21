Phát động Chiến dịch truyền thông dinh dưỡng và vắc xin tại xã Kông Bơ La

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Ngày 21-10, Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền xã Kông Bơ La tổ chức Chiến dịch truyền thông dinh dưỡng và vắc xin với chủ đề “Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên”.

Tham gia Chiến dịch có đại diện Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh, ngành Y tế, chính quyền địa phương, các đại sứ vắc xin và 50 bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn xã Kông Bơ La.

z7139506069882-b401a70aca18c3fd04dae5b7103f2280.jpg
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Hồng Quý

Chiến dịch nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của vắc xin Rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy cấp do vi rút, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota, đồng thời cung cấp thông tin cho cha mẹ về lợi ích của việc uống vắc xin Rota và khuyến khích cha mẹ cho trẻ uống vắc xin đủ liều và đúng lịch.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Đào Thị Thanh Thảo-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: Năm 2025, Bộ Y tế đã đưa vắc xin Rota vào chương trình tiêm chủng mở rộng, cho phép trẻ được uống miễn phí tại các trạm y tế xã. Điều này giúp bảo vệ trẻ em trước bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota, góp phần giảm thiểu bệnh tật và bảo vệ sự phát triển của trẻ ở giai đoạn đầu đời.

Trước đây, chi phí uống vắc xin Rota dịch vụ trên thị trường dao động từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng/liều, khiến nhiều gia đình gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ này.

z6286176908934-f813b8644290a9b8c8333c6183218def.jpg
Việc đưa vắc xin Rota vào Chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí là cơ hội lớn giúp trẻ em phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota. Ảnh: Như Nguyện

Sau lễ phát động, ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền lưu động đến cộng đồng trên địa bàn xã Kông Bơ La về lợi ích của vắc xin Rota nói riêng và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh nói chung, khuyến khích cha mẹ cho trẻ tiêm vắc xin đủ liều và đúng lịch.

Được biết, bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường tiêu hóa, tạo thành dịch và có thể gây tử vong ở trẻ em. Tại Việt Nam, virus Rota là nguyên nhân gây ra tiêu chảy cấp ở 20% đến trên 50% trẻ nhỏ trong giai đoạn 2016-2023. Mỗi năm, ước tính hàng trăm nghìn trẻ phải nhập viện và hàng nghìn trẻ phải cấp cứu do vi rút Rota.

Nhân viên y tế xã Kdang (huyện Đak Đoa) tư vấn, khám sàng lọc sức khỏe trước khi cho trẻ uống vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota. Ảnh: N.N

Triển khai vắc xin Rota trong tiêm chủng mở rộng, người dân phấn khởi

(GLO)- Từ tháng 2-2025, 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai cho trẻ uống vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota (vắc xin Rota) trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR). Người dân rất phấn khởi khi trẻ dưới 1 tuổi được tiếp cận miễn phí loại vắc xin này.

