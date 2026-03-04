Trần Hữu Nguyên-Hoàng Quang Hùng: Cặp đôi vàng của Toán học Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là niềm tự hào của Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trần Hữu Nguyên và Hoàng Quang Hùng (lớp 8A1) còn ghi dấu ấn đặc biệt trên bản đồ Toán học khi cùng giành Huy chương vàng Kỳ thi Toán quốc tế AMO-American Mathematics Olympiad 2025.

Với Trần Hữu Nguyên, niềm yêu thích Toán học từ lúc 2 tuổi. Ký ức tuổi thơ của em gắn với những buổi sáng xin mẹ một tờ lịch cũ chỉ để… ngắm nhìn các con số. “Mỗi con số trên tờ lịch đều khiến em tò mò và thích thú. Từ lớp lá, em đã được mẹ cho tiếp cận Toán học một cách bài bản”, Nguyên nhớ lại.

Lớn dần, Toán học không còn là trò chơi, mà trở thành miền khám phá đầy thử thách. “Càng là những bài toán đòi hỏi tư duy logic, càng phức tạp, em lại càng hứng thú. Giải xong một bài toán khó, em cảm giác như vừa mở thêm một cánh cửa mới của tri thức”, Nguyên chia sẻ.

Em Trần Hữu Nguyên (thứ 7, từ phải sang) thường xuyên học nhóm, trao đổi cách giải các bài toán khó sau giờ học chính khóa cùng các bạn trong lớp. Ảnh: Đồng Lai

Đặc biệt, khi nhận thông tin được tham gia kỳ thi Toán quốc tế AMO-American Mathematics Olympiad 2025, Nguyên xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài giờ học chính khóa, Nguyên thường ở lại lớp hoặc thư viện nhà trường để luyện đề; buổi tối tiếp tục ôn tập tại nhà.

“Với em, Toán học không cần không gian cố định mà chỉ cần có cây bút và cuốn sách là có thể ngồi làm Toán ở bất cứ đâu, từ lớp học, thư viện cho đến lúc ngồi chờ hay trên xe”, Nguyên chia sẻ.

Ngoài việc nhờ thầy cô in các đề thi mẫu để làm thử, Nguyên còn chủ động luyện đề các năm trước và thực hành trực tiếp trên ứng dụng Toán Kurio để làm quen với nhiều dạng bài và áp lực thời gian.

Trung bình mỗi ngày, Nguyên làm 2–3 đề theo cấu trúc AMO, mỗi đề gồm 20 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận, thời gian hoàn thành hơn một giờ. Những mảng khó như hình học, đại số, tổ hợp được em tập trung nhiều hơn để rèn tư duy. “Bài nào chưa giải được, em nhờ thầy cô hướng dẫn hoặc thảo luận cùng bạn Hoàng Quang Hùng để rút ra bài học”, Nguyên chia sẻ.

Trước kỳ thi 2 ngày, Nguyên chủ động giảm cường độ ôn tập để “giữ não” và tinh thần tỉnh táo. “Lúc làm bài phải thật cẩn thận, không để sai sót dù là chi tiết nhỏ”, Nguyên chia sẻ kinh nghiệm.

Sự kiên trì ấy được ghi nhận bằng chuỗi thành tích ấn tượng: hai năm liên tiếp, em giành Huy chương vàng AMO (2024-2025, 2025-2026); Huy chương vàng SASMO 2025, Top 10% IKMC 2025; năm 2024, Huy chương bạc IKMC 2024-vô địch cấp tỉnh khối 6, Huy chương vàng SASMO, Huy chương bạc VTMO. Ngay từ lớp 5, Nguyên đã nằm trong Top 5% IKMC, giành Huy chương vàng SASMO và Huy chương bạc VTMO.

Không chỉ nổi bật ở Toán, em Trần Hữu Nguyên còn học tốt môn Vật lý và Tiếng Anh. Từng là học sinh học chưa tốt môn Tiếng Anh ở những năm đầu tiểu học, nhưng nhờ kiên trì và phương pháp học phù hợp, em đã vươn lên và giành giải Nhất cấp tỉnh IOE môn Tiếng Anh năm 2024. Ước mơ của Nguyên là trở thành một nhà toán học trong tương lai, tiếp bước những thần tượng như GS. Ngô Bảo Châu.

Khác với Nguyên, đam mê Toán học của em Hoàng Quang Hùng được khơi nguồn từ sự ngưỡng mộ. Ngay từ tiểu học, em đã bị cuốn hút bởi những nhà toán học nổi tiếng như GS. Ngô Bảo Châu, TS. Trần Nam Dũng và đặc biệt là người anh trai trong gia đình-Hoàng Bùi Nghĩa Dũng, sinh viên Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), từng giành nhiều giải thưởng Toán học cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. “Nhìn anh học Toán và đạt giải, em rất ngưỡng mộ. Điều đó khiến em muốn thử sức và theo đuổi Toán học một cách nghiêm túc”, Hùng chia sẻ.

Từ sớm, Hùng đã được gia đình tạo điều kiện tiếp cận Toán tư duy và Toán nâng cao một cách bài bản. Nhớ lại những năm đầu làm quen với Toán chuyên sâu, Hùng chia sẻ: “Bố thấy em thích Toán nên mua cho em các khóa học MathX (Math Express). Lúc đầu học cũng khá áp lực vì nhiều dạng bài lạ, nhưng càng học em càng quen và thấy tư duy của mình mở ra rõ rệt hơn”.

Hoàng Quang Hùng (bìa trái) cùng Trần Hữu Nguyên trong buổi ôn luyện, chuẩn bị cho Kỳ thi Toán quốc tế AMO. Ảnh: Đồng Lai

Theo Hùng, các khóa học này không chỉ giúp em nâng cao kiến thức mà còn rèn kỹ năng phân tích đề, quản lý thời gian và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là lần đầu tham gia Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC). “Em rất lo lắng, bối rối vì chưa chuẩn bị tốt nên không đạt giải. Nhưng chính thất bại đó lại trở thành động lực để năm lớp 3, em quay lại IKMC và giành Huy chương bạc”, Hùng nhớ lại.

Là thành viên đội tuyển Toán của trường, Hùng được ôn luyện theo chương trình chuyên sâu. Ngoài các buổi học chính khóa, em thường học nhóm cùng bạn Trần Hữu Nguyên tại thư viện trường, trao đổi bài vở sau giờ học, đồng thời tự học qua các bài giảng trực tuyến. Mỗi ngày, Hùng dành khoảng một giờ để luyện đề AMO, TIMO, Olympic học sinh giỏi; sau đó phân tích lời giải, rút kinh nghiệm.

Chia sẻ về khoảnh khắc cùng bạn học nhận Huy chương vàng AMO 2025, Hoàng Quang Hùng xúc động nói: “Khi biết cả em và Nguyên đều đạt Huy chương vàng, em vừa vui vừa tự hào. Nhưng niềm vui đó cũng nhắc em rằng mình không được chủ quan, vì phía trước còn rất nhiều thử thách lớn hơn”. Ước mơ của em là theo học sư phạm Toán, trở thành người truyền cảm hứng cho học sinh.

Quá trình rèn luyện liên tục giúp Hoàng Quang Hùng đạt nhiều kết quả đáng chú ý tại các sân chơi Toán học trong nước và quốc tế: Huy chương vàng AMO năm học 2025-2026, Huy chương đồng AMO 2025, Huy chương vàng SASMO 2025, Top 10% IKMC 2025; năm học 2023-2024, em giành Huy chương đồng IKMC và SASMO…

Thầy Nguyễn Văn Long trực tiếp hướng dẫn Trần Hữu Nguyên (bìa phải) và Hoàng Quang Hùng (bìa trái) giải các bài toán khó trong quá trình ôn luyện. Ảnh: Đồng Lai

Trao đổi với P.V, thầy Nguyễn Văn Long, Giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy Toán, cho biết: Nguyên và Hùng là đôi bạn học cùng lớp, cùng thi và cùng tỏa sáng. “Hai em thường xuyên cùng nhau giải các bài toán khó, có thể học ở bất cứ đâu, kể cả trên xe buýt. Nhà trường xây dựng lộ trình học phù hợp để các em phát huy tối đa năng lực”, thầy Long nhận xét.

Không chỉ học giỏi, Nguyên và Hùng còn tích cực hỗ trợ các bạn học yếu hơn, tham gia các hoạt động ngoại khóa, tạo nên hình ảnh những học sinh toàn diện vừa xuất sắc về học thuật, vừa gần gũi, giàu tinh thần sẻ chia.