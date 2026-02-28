(GLO)- Trước vòng Chung kết Cơ sở - Robotics Cuộc thi FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAIRoC) 2025-2026, ngày 28-2, Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng) đã tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Chiến thắng Đak Pơ.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Trưng Vương tham quan, tìm hiểu tư liệu tại phòng trưng bày Di tích Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, đoàn đã dâng hương trước tượng đài Chiến thắng Đak Pơ, dâng hương tại đền tưởng niệm các liệt sĩ; đồng thời tham quan khu di tích, phòng trưng bày để tìm hiểu về chiến thắng Đak Pơ ngày 24-6-1954 - một trong những trận đánh lớn trên chiến trường Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Di tích Chiến thắng Đak Pơ là công trình văn hóa - lịch sử ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta, đồng thời là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Trưng Vương dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm thuộc Di tích Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: ĐVCC

Tại Cuộc thi FPT Schools AI & Robotics Challenge, đội Paradise 1 của Trường THCS Trưng Vương đã xuất sắc vượt qua vòng loại AI diễn ra ngày 17-1-2026 để góp mặt tại vòng chung kết. Theo Ban Tổ chức, vòng thi sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ 45 phút ngày 1-3-2026 tại Trường THPT FPT Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông).

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần đoàn kết, đội Paradise 1 kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao, qua đó góp phần khẳng định tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh nhà trường, lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ Gia Lai năng động, trách nhiệm và giàu khát vọng.