Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Cô Lê Thị Dung (giữa) cùng các thành viên đội trống của Liên đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Minh Chí

Đổi mới cách làm, đưa hoạt động Đội vào chiều sâu

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Văn - Công tác Đội tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (nay là Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai), từ năm 2014, cô Lê Thị Dung về công tác tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và gắn bó đến nay.

Thời gian đầu đảm nhận nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội, cô không tránh khỏi lo lắng bởi chưa có nhiều kỹ năng, nghiệp vụ. Nhưng được sự động viên của Ban Giám hiệu, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, sự sẻ chia từ phụ huynh cũng như tình cảm với học sinh đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn và say mê với nghề.

Cô Dung chia sẻ: “Tôi luôn học hỏi từ đồng nghiệp và tìm cách tổ chức hoạt động Đội hiệu quả nhất. Dần dần, các hoạt động thu hút học sinh tham gia sôi nổi, khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong các em”.

Cô Lê Thị Dung hướng dẫn đội phát thanh măng non luyện đọc, chuẩn bị nội dung tuyên truyền. Ảnh: Minh Chí

Từ đầu năm học, cô chủ động xây dựng kế hoạch sát với định hướng của Hội đồng Đội cấp trên và thực tiễn nhà trường; phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh để duy trì hoạt động theo tuần, tháng. Điểm nhấn là chương trình “Vui hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Pleiku”: Liên đội trao 15 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho học sinh khó khăn; đồng thời vận động quyên góp hơn 16 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Đáng chú ý, các hoạt động Đội được cô Dung sắp xếp theo nhóm nội dung, gắn với mục tiêu giáo dục cụ thể. Ở nhóm “Trường học an toàn - rèn kỹ năng sống”, nhà trường phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích; tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Kỹ năng tự bảo vệ, xử lý tình huống khi gặp người lạ; phòng ngừa nguy cơ từ ma túy trá hình, thuốc lá điện tử… được lồng ghép qua sinh hoạt dưới cờ, trò chơi tình huống và câu hỏi tương tác để học sinh dễ nhớ, dễ thực hành.

Ở nhóm “Trải nghiệm tại trường”, Liên đội tổ chức các hoạt động theo chủ đề như “Những đôi tay khéo léo” chào mừng ngày 20-10, liên hoan văn nghệ - hoạt cảnh truyền thống kỷ niệm 20-11… Qua đó, các em có sân chơi lành mạnh, được rèn kỹ năng và hình thành thói quen ứng xử văn minh.

Với nhóm “Về nguồn - giáo dục truyền thống”, Liên đội tổ chức cho 215 đội viên khối 5 tham quan, học tập tại Bảo tàng Quân đoàn 3, Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Quảng trường Đại đoàn kết. Hoạt động được thiết kế theo hướng “học mà chơi”, giúp học sinh tiếp cận lịch sử trực quan, khơi gợi niềm tự hào, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Cùng với đó, cô Dung phối hợp tổ chuyên môn tiếng Anh tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề Halloween, “Happy New Year” (chào năm mới)… tạo hứng thú, giúp học sinh mạnh dạn giao tiếp.

Học sinh tham gia chăm sóc vườn rau trải nghiệm do Liên đội tổ chức. Ảnh: NVCC

Cô Phan Thị Ngọc Nhạn - Phó Hiệu trưởng nhà trường - nhận xét: “Cô Dung làm công tác Đội chắc tay, tổ chức bài bản, tạo tinh thần tham gia tự giác trong học sinh”.

Ở góc độ địa phương, anh Chiến - Bí thư Đoàn phường Hội Phú - cho biết: “Cô Dung tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt Đội; chú trọng rèn kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho học sinh bằng cách làm cụ thể, gần gũi”.

Những đổi mới theo hướng thực chất được thể hiện qua kết quả tại các sân chơi, hội thi. Trong đó, Liên đội và học sinh nhà trường đạt giải khuyến khích hội thi tuyên truyền ca khúc măng non chủ đề “Giai điệu tự hào”; giải nhất hội thi vẽ tranh “Sắc màu tình nguyện”; huy chương đồng môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố; giải khuyến khích toàn đoàn ở hội thi tiếng Anh. Bên cạnh đó, học sinh đạt giải ở các sân chơi kỹ năng sống từ cấp thành phố đến cấp tỉnh, cấp quốc gia; các cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt, IOE có giải ở cấp trường, cấp thành phố và cấp tỉnh.

Cô Lê Thị Dung được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025. Ảnh: NVCC

Với cá nhân cô Lê Thị Dung, bên cạnh danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác” năm 2025, cô đạt giải ba hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố và giải ba cấp tỉnh; có sáng kiến kinh nghiệm được ghi nhận ở cấp thành phố. Nhiều năm liền, cô giữ vững danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Gieo mầm sẻ chia từ những việc làm nhỏ

Với cô Dung, bài học sẻ chia không nằm ở lời nhắc mà ở những việc làm cụ thể để học sinh được tham gia, tự cảm nhận và rút ra điều đúng.

Trong năm học 2024-2025, Liên đội tặng 10 suất quà Tết cho học sinh nghèo; trao 200 quyển vở và đồ dùng học tập cho học sinh tại điểm trường làng Ngol. Nhà trường tham gia chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND phường với trẻ em; qua đó hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 4 triệu đồng.

Cô Lê Thị Dung (áo ghi-lê trắng) tham gia hoạt động thiện nguyện, trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Ở góc độ cá nhân, cô Dung tích cực hiến máu tình nguyện, tham gia chạy bộ gây quỹ; phát động 2 đợt quyên góp (mỗi đợt gần 10 triệu đồng) hỗ trợ học sinh mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt (mất cả cha lẫn mẹ). Cách làm lặng lẽ nhưng đều đặn ấy góp phần lan tỏa thói quen làm việc tốt trong môi trường học đường.

Em Võ Hồng Thu Quý (lớp 5/1) chia sẻ: “Tham gia hoạt động Đội giúp chúng em được vui chơi, rèn tinh thần đoàn kết và biết giúp đỡ lẫn nhau. Em cũng tự tin hơn khi giao tiếp và tham gia các hoạt động tập thể”. Với cô Dung, sự tự tin và khả năng biết quan tâm người khác của học sinh chính là đích đến của phong trào.

Từ đổi mới cách làm đến bền bỉ nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, cô giáo Tổng phụ trách Đội Lê Thị Dung đã góp phần tạo dựng môi trường học đường thân thiện, để mỗi ngày đến lớp là một ngày học sinh được trải nghiệm, rèn kỹ năng và trưởng thành.