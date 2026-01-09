Thanh thiếu niên Gia Lai ghi dấu ấn tại các sân chơi trí tuệ

(GLO)- Những năm qua, nhiều học sinh, sinh viên của tỉnh đã khẳng định năng lực bằng những thành tích nổi bật tại các sân chơi học thuật trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh những người trẻ Gia Lai năng động, sáng tạo và giàu tiềm năng.

Kiên trì học tập, năng động sáng tạo

Những năm gần đây, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong học tập, đặc biệt tại các sân chơi học thuật chuyên sâu.

Trong đó, em Lê Ngọc Lâm - sinh viên ngành Công nghệ thông tin k47, Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) là gương mặt tiêu biểu vừa được nhà trường tuyên dương trong năm học 2024-2025.

Sinh viên Lê Ngọc Lâm (bìa phải) tại kỳ thi Olympic Tin học sinh viên lần thứ 34. Ảnh: NVCC

Ngay trong năm học đầu tiên, Lâm đạt điểm trung bình tích lũy 9,58; đồng thời ghi dấu ấn với giải nhì Olympic Tin học sinh viên bảng Chuyên Tin năm 2024, huy chương bạc tại cuộc thi DUT Challenge 2025 (cuộc thi thử thách của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) và tham gia nhiều sân chơi lớn như ICPC Asia Hanoi Regional Contest 2024 (cuộc thi Lập trình ICPC khu vực châu Á - vòng Hà Nội 2024), ICPC Asia Ho Chi Minh City Regional Contest 2025 (cuộc thi lập trình ICPC khu vực châu Á - vòng TP Hồ Chí Minh 2025) và Olympic Tin học sinh viên bảng Siêu cúp 2025.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Lâm cho biết luôn chủ động tìm hiểu sâu kiến thức sau mỗi bài học, kết hợp luyện tập thường xuyên và tham gia các cuộc thi để rèn tư duy, bản lĩnh. Em sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo một cách chọn lọc, xem đó là công cụ hỗ trợ chứ không phụ thuộc.

Theo Lâm, nền tảng được bồi dưỡng từ thời học lớp chuyên Tin tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là hành trang quan trọng giúp em tự tin thử sức tại các sân chơi học thuật.

Trong thời gian tới, Lâm dự kiến tiếp tục tích lũy kiến thức để chuẩn bị cho các mùa Olympic Tin học sinh viên giai đoạn 2026-2027, đồng thời mở rộng tham gia các lĩnh vực mới nhằm hoàn thiện năng lực bản thân.

Không chỉ riêng Lâm, thời gian qua, nhiều sinh viên Gia Lai đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh cũng đã đạt thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học và sân chơi trí tuệ quy mô lớn.

Những kết quả đó cho thấy tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và sự chủ động rèn luyện của sinh viên trong môi trường ngày càng năng động, hội nhập.

Tạo dấu ấn tại sân chơi trí tuệ nhân tạo quốc gia

Ở bậc THPT, học sinh Gia Lai đang từng bước khẳng định năng lực tại các sân chơi trí tuệ quy mô toàn quốc. Mới đây, nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) gồm: Phùng Nguyễn Như Bách, Nguyễn Phạm Hoàng Lâm, Đỗ Việt Khánh, Nguyễn Lê Gia Huy và Trương Lê Gia Bảo đã xuất sắc giành giải nhì tại cuộc thi Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025, qua đó ghi thêm dấu ấn cho phong trào học tập của học sinh tỉnh nhà.

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành giải nhì tại cuộc thi Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025. Ảnh: NVCC

Theo chia sẻ của các thành viên, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại cuộc thi là phần thuyết trình dự án trước Hội đồng Ban Giám khảo.

Để có được phần trình bày thuyết phục, nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, hoàn thiện sản phẩm và rèn luyện kỹ năng thuyết trình. Quá trình này đòi hỏi sự nỗ lực lớn, tinh thần tự học cao cũng như khả năng phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Dự án dự thi của nhóm mang tên SpeakMate, nền tảng huấn luyện kỹ năng nói ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Dự án hướng đến hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong môi trường thân thiện, chú trọng tính thực tiễn và khả năng ứng dụng trong đời sống. SpeakMate triển khai 3 chế độ chính gồm giao tiếp, thuyết trình và tranh biện, giúp người học luyện tập qua các tình huống thực tế.

Hệ thống trợ lý AI đưa ra gợi ý, phản hồi sau mỗi lượt luyện tập và hỗ trợ theo dõi sự tiến bộ của người học.

Chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi, em Nguyễn Phạm Hoàng Lâm (lớp 12 Tin), trưởng nhóm cho biết: Cuộc thi không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm nghiên cứu mà còn giúp các thành viên tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp cận các lĩnh vực KHCN mới, nhất là trí tuệ nhân tạo.

Những ý kiến phản biện, góp ý của ban giám khảo đã giúp nhóm nhận ra các nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, qua đó nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu.

Từng bước khẳng định tại các kỳ thi quốc tế

Không chỉ ghi dấu ấn ở các cuộc thi trong nước, học sinh Gia Lai còn liên tiếp đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, gần đây là thành tích ấn tượng 2 học sinh của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku).

Theo đó, em Nguyễn Khải Hòa (lớp 6A1) vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán học Thế giới WIMO. Đây là thành tích đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực trong học tập, khả năng tư duy toán học và tinh thần vượt khó của em ngay từ bậc THCS.

Nguyễn Khải Hòa (lớp 6A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt) vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán học Thế giới WIMO. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, tại kỳ thi Olympic Toán học Thiếu niên Quốc tế (IJMO) 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 18-12-2025 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), em Vũ Hoàng Nam (lớp 7A5) đã giành 1 trong 6 giải vô địch (Overall Champion) dành cho thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Đặc biệt, với thành tích này, em Vũ Hoàng Nam còn được mời tham dự Olympic Tin học Quốc tế Thiếu niên (IJIO), cũng tổ chức tại Thâm Quyến.

Theo thầy Đồng Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, những thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, sự rèn luyện bền bỉ và niềm đam mê Toán học của học sinh.

Thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, quan tâm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, cùng với đó là đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết; đồng thời, tạo nhiều sân chơi học thuật để học sinh có điều kiện rèn luyện và phát triển năng lực.