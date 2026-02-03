Tuyên truyền an toàn giao thông và trao xe đạp cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học Bùi Dự

(GLO)- Sáng 2-2, tại Trường Tiểu học Bùi Dự (phường Pleiku), Công an phường Pleiku phối hợp với Câu lạc bộ Xe đạp Đại đoàn kết Gia Lai tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Công an phường Pleiku tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Bùi Dự. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Pleiku đã tuyên truyền cho gần 300 em học sinh những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông đường bộ và phòng ngừa vi phạm liên quan đến pháo nổ; trong đó tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi đến trường.

Dịp này, Câu lạc bộ Xe đạp Đại đoàn kết Gia Lai đã trao tặng 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chiếc trị giá 1,7 triệu đồng. Nguồn kinh phí được vận động từ các nhà tài trợ trong và ngoài Câu lạc bộ.

Những phần quà này góp phần hỗ trợ phương tiện đi lại, giúp các em học sinh Trường Tiểu học Bùi Dự thuận lợi hơn trong việc đến trường hằng ngày.

Đại diện Câu lạc bộ Xe đạp Đại đoàn kết Gia Lai và Công an phường Pleiku trao 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Bùi Dự. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của học sinh tiểu học về an toàn giao thông và phòng ngừa vi phạm liên quan đến pháo nổ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.