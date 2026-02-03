Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp

Tuyên truyền an toàn giao thông và trao xe đạp cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học Bùi Dự

(GLO)- Sáng 2-2, tại Trường Tiểu học Bùi Dự (phường Pleiku), Công an phường Pleiku phối hợp với Câu lạc bộ Xe đạp Đại đoàn kết Gia Lai tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

20260202-071425.jpg
Cán bộ Công an phường Pleiku tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Bùi Dự. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Pleiku đã tuyên truyền cho gần 300 em học sinh những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông đường bộ và phòng ngừa vi phạm liên quan đến pháo nổ; trong đó tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi đến trường.

Dịp này, Câu lạc bộ Xe đạp Đại đoàn kết Gia Lai đã trao tặng 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chiếc trị giá 1,7 triệu đồng. Nguồn kinh phí được vận động từ các nhà tài trợ trong và ngoài Câu lạc bộ.

Những phần quà này góp phần hỗ trợ phương tiện đi lại, giúp các em học sinh Trường Tiểu học Bùi Dự thuận lợi hơn trong việc đến trường hằng ngày.

20260202-0736090.jpg
Đại diện Câu lạc bộ Xe đạp Đại đoàn kết Gia Lai và Công an phường Pleiku trao 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Bùi Dự. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của học sinh tiểu học về an toàn giao thông và phòng ngừa vi phạm liên quan đến pháo nổ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

"Bé yêu chú bộ đội"

"Bé yêu chú bộ đội"

Shorts Video

(GLO)- Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước. Trong đó có chương trình "Bé yêu chú bộ đội" tại Trường mầm non hoa Phong Lan, phường Pleiku.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ trong trường học

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ trong trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường trải nghiệm, phát triển năng lực cho học sinh. Trong đó, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) là mô hình bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Mới đây, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025. Trong đó, nhiều sáng kiến dựa trên những trải nghiệm từ thực tế, tạo nên những cách làm cụ thể, đúc kết từ tâm huyết của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 18-12, Trường Mầm non Hương Sen (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tổ chức hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Trường THPT chuyên Hùng Vương vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34 với chủ đề: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ gìn truyền thống cách mạng của đất nước và gia đình”.

Đề nghị kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh đánh nhau

Đề nghị kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh đánh nhau ở Trường THCS Tôn Đức Thắng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chiều 2-12, bà Hoàng Thị Thao-Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan đến vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Tôn Đức Thắng. Trong đó, yêu cầu nhà trường tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1.

