Công an xã vùng cao đồng hành cùng người dân khó khăn

(GLO)- Với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, công an các xã phía Tây tỉnh đã chủ động vận động, kết nối các cơ quan, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ thiết thực cho người dân cần giúp đỡ.

Nghĩa cử nhân văn ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho người dân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

Gần dân, giúp dân từ những việc làm cụ thể

Theo thượng úy Lê Tuấn Thành-cán bộ Công an xã Hra, trên địa bàn xã có 14 thôn, làng với gần 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xuất phát từ sự quan tâm, trách nhiệm với nhân dân và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động, Công an xã Hra đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực nhằm hỗ trợ người dân.

Từ năm 2025 đến nay, Công an xã Hra đã vận động nguồn xã hội hóa xây mới 2 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà cho các hộ khó khăn ở xã với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Công an xã Hra phối hợp với nhà hảo tâm bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Der (làng Kon Chrah). Ảnh: ĐVCC

Gia đình bà Der (làng Kon Chrah, xã Hra) đang rộn ràng niềm vui khi dọn về sinh sống trong căn nhà mới khang trang có diện tích khoảng 55 m², tổng kinh phí xây dựng 85 triệu đồng; trong đó, đoàn thiện nguyện Cộng đồng Tuệ Ái (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp, dòng họ và lực lượng Công an xã giúp ngày công xây dựng. Căn nhà tình thương này đã được bàn giao ngày 17-1 vừa qua.

Bà Der xúc động chia sẻ: “Chúng tôi phải vất vả đi làm thuê để kiếm sống qua ngày. Căn nhà 5 người ở đã hư hỏng nặng nhưng nhiều năm qua không có tiền sửa chữa. Nhờ sự giúp đỡ của Công an xã Hra và các nhà hảo tâm, Tết này có nhà mới, gia đình tôi vui lắm. Đây là động lực để chúng tôi cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Làng Kon Hoa và Kon Chrah (xã Hra) là nơi có nhiều học sinh học tại Trường Tiểu học Hra số 1 (xã Hra). Con đường đất từ làng đến trường nhỏ hẹp, mùa nắng bụi bặm, mùa mưa lầy lội gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của các em. Ngày 2-1-2026, Công an xã Hra phối hợp cùng người dân làng Kon Hoa và làng Kon Chrah triển khai công trình thanh niên “Tuyến đường cho em”, ra quân đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn dài 200 m, rộng 1 m, kinh phí thực hiện 25 triệu đồng, do Công an xã vận động từ nguồn xã hội hóa. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng giúp học sinh đến trường thuận tiện hơn.

Công trình thanh niên “Tuyến đường cho em” dành cho học sinh hai làng Kon Hoa và Kon Chrah do Công an xã Hra triển khai. Ảnh R'Ô HOK

Sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn

Cùng với công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an xã Ia Hiao còn dành nhiều thời gian bám sát địa bàn để tìm hiểu đời sống của người dân. Đơn vị nắm bắt được nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, từ đó chủ động kết nối với các cơ quan báo chí để thông tin, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm; đồng thời trực tiếp liên hệ, vận động các tổ chức, cá nhân thiện nguyện cùng sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.

Từ tháng 9-2025 đến nay, Công an xã Ia Hiao đã phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và các nhà hảo tâm thăm hỏi, trao quà cho 3 trường hợp khó khăn, bệnh tật trên địa bàn với số tiền gần 50 triệu đồng. Đơn vị đã kết nối với chùa Quan Âm (phường Hội Phú) tặng 10 xe lăn (mỗi xe trị giá 1,8 triệu đồng); hỗ trợ 5 cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo (mỗi trường hợp 1 triệu đồng); trao 50 suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thiếu tá Phạm Tiến Dũng - Phó Trưởng Công an xã Ia Hiao - cho biết: Các trường hợp được lựa chọn hỗ trợ đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động kết nối, kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm nhằm kịp thời sẻ chia, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 13 và đợt lũ lụt lịch sử năm 2025, Công an xã Uar đã tích cực vận động, kết nối với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức 13 đợt từ thiện, trao hơn 3.500 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; cấp phát 17.000 cuốn vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí ước tính hơn 1,2 tỷ đồng.

Gần đây nhất, trong 2 ngày 10 - 11/1, Công an xã Uar phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT, kết hợp trao tặng 120 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở buôn Phùm, buôn Tiang, với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng - Trưởng Công an xã Uar - cho hay, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng thời tiếp tục kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân khó khăn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.