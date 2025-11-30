Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an phường Pleiku và BIDV Gia Lai tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ

NGỌC DUY NGỌC DUY
(GLO)- Ngày 29-11, đại diện Công an phường Pleiku phối hợp với BIDV Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ia Pa và xã Ia Tul.

cac-can-bo-cong-an-phuong-pleiku-va-bidv-gia-lai-trao-qua-cho-cac-ho-dan-bi-anh-huong-boi-mua-lu-tai-xa-ia-pa.jpg
Đại diện Công an phường Pleiku và BIDV Gia Lai trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ia Tul. Ảnh: Ngọc Duy

Đoàn đã trao 140 phần quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, tài sản và sinh kế. Mỗi phần quà trị giá 600 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 400 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng gần 90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đã tặng 200 quyển vở và 25 thùng nước uống nhằm hỗ trợ các em học sinh sớm ổn định việc học tập.

20251129-1011110.jpg
Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Ia Tul) tiếp nhận vở và nước uống từ chương trình hỗ trợ học sinh vùng lũ. Ảnh: Ngọc Duy

Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và sự động viên tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Công an phường Pleiku và BIDV Gia Lai tặng quà hỗ trợ người dân xã Ia Pa và Ia Tul. Clip: Ngọc Duy
