Công an phường Pleiku và BIDV Gia Lai tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ

(GLO)- Ngày 29-11, đại diện Công an phường Pleiku phối hợp với BIDV Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ia Pa và xã Ia Tul.
Đoàn đã trao 140 phần quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, tài sản và sinh kế. Mỗi phần quà trị giá 600 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 400 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng gần 90 triệu đồng.
Bên cạnh đó, đoàn cũng đã tặng 200 quyển vở và 25 thùng nước uống nhằm hỗ trợ các em học sinh sớm ổn định việc học tập.
Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và sự động viên tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.
(GLO)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026) trong cùng kỳ chi trả tháng 12-2025.
(GLO)- Những ngày qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Diên Hồng và các xã Bàu Cạn, Chư Sê, Ia Nan (tỉnh Gia Lai) đã ủng hộ được gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều nhu yếu phẩm gửi đến vùng lũ trong tỉnh nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
(GLO)- Ngày 28-11, ông Nguyễn Thế Minh-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TASCO (TP. Hà Nội) cùng đoàn công tác đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.
(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.
(GLO)- Sáng 26-11, tại phường Pleiku, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) ủng hộ đồng bào tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do mưa lũ.
(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.
(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 26-11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Bình Định phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân và học sinh xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ kéo dài.
(GLO)- Từ ngày 15-11 đến 15-12, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới được triển khai trên toàn tỉnh với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số”.
(GLO)- Những ngày qua, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt thiện nguyện hỗ trợ kinh phí lên đến gần 2 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.
(GLO)- Được sự tài trợ của tổ chức Trả lại tuổi thơ (Giving It Back to Kids), từ ngày 24 đến 29-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao 440 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động tại khu vực Đông Gia Lai. Mỗi chiếc xe lăn trị giá 2,1 triệu đồng.
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 24-11, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Nhất Gỗ (tỉnh Đồng Nai) tổ chức các chương trình thăm hỏi, trao tặng 1.500 suất quà cứu trợ cho người dân các địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.