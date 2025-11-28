Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng 550 suất quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Sáng 27-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: H'Liễu

Theo đó, đoàn công tác đã trao 550 suất quà với khối lượng 25 tấn hàng hóa thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Tuy Phước.

Hoạt động này nhằm tiếp thêm động lực để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.