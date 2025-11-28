Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng 550 suất quà cho người dân xã Tuy Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT

(GLO)- Sáng 27-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

img-9840.jpg
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: H'Liễu

Theo đó, đoàn công tác đã trao 550 suất quà với khối lượng 25 tấn hàng hóa thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Tuy Phước.

Hoạt động này nhằm tiếp thêm động lực để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Thời sự - Bình luận

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Từ thiện

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Xã hội

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

Từ thiện

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

Lực lượng chức năng, đơn vị, nhóm thiện nguyện khẩn cấp chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung tay góp sức để người dân vững lòng giữa trận lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.

Trao 600 phần quà “Siêu thị 0 đồng” cho người lao động sau bão số 13

Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung trao 600 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Từ thiện

(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

Từ thiện

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

null