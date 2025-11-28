Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng 550 suất quà cho người dân xã Tuy Phước

Theo đó, đoàn công tác đã trao 550 suất quà với khối lượng 25 tấn hàng hóa thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Tuy Phước.
Hoạt động này nhằm tiếp thêm động lực để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.
(GLO)- Sáng 27-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 25-11, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) và các đơn vị thành viên khu vực phía Tây tỉnh đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua.
(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-11), lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
(GLO)- Ngày 25-11, BIDV-Chi nhánh Bình Định đã trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân xã Cát Tiến khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ.
(GLO)- Những ngày qua, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt thiện nguyện hỗ trợ kinh phí lên đến gần 2 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.
(GLO)- Ngày 23-11, các Hội, đoàn thể tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chuyến thăm, trao quà hỗ trợ cho gia đình có người tử vong và người dân bị thiệt hại do mưa lũ.
(GLO)- Ngày 23-11, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai Phan Thanh Thiên cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao 360 suất quà với tổng trị giá 870 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ thuộc các xã Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao.
(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.
(GLO)- Giữa lúc nước lũ còn vây quanh nhiều khu dân cư ở Quy Nhơn, nhiều lực lượng, nhóm thiện nguyện đã khẩn cấp chung tay hỗ trợ: người lo bữa cơm, người kết nối phương tiện, người mở nơi trú ẩn, dựng kênh thông tin... Tất cả đang góp sức để người dân thêm vững lòng trong thời điểm gian khó.
(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.
(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Nhân Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh hướng về các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13.
(GLO)- Ngày 17-11, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation, KFC Việt Nam và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương”, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Sáng 16-11, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhóm thiện nguyện Khát vọng yêu thương tổ chức chương trình “Ngày hội yêu thương” tại Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.
(GLO)- Ngày 14-11, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, CA tỉnh) phối hợp với một số doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai tổ chức trao 298 suất quà (tổng trị giá 149 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 tại khu vực Hoài Nhơn.
(GLO)- Trong hơn 8 năm qua, nhóm thiện nguyện Vòng Nhộc Kiều đều đặn tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn và trẻ khuyết tật, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.
(GLO)-Trong hai ngày 10 và 11-11, Chi hội Tịnh Đức (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các hoạt động trao quà, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão 13 tại tỉnh Gia Lai và Quảng Nam.
(GLO)- Mới 9 tuổi, cô bé Siu Diệu ở làng Doắch, xã Ia Pia đang từng ngày chống chọi với căn bệnh u não quái ác. Đôi chân yếu ớt, hành trình chữa bệnh còn dài, nhưng em vẫn ấp ủ ước mơ được cắp sách đến trường cùng bạn bè.
(GLO)-Vừa qua, đoàn công tác do bà Hà Thị Giang Thảo-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi).
(GLO)- Những ngày qua, chính quyền phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và đơn vị thi công khẩn trương xây dựng nhà tình thương cho gia đình thuyền viên Hà Quốc Phong (tổ dân phố Diêu Quang, phường Hoài Nhơn Đông).
(GLO) - Ngày 9-11, cán bộ, đoàn viên Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã có mặt tại vùng tâm bão số 13, mang theo những phần quà nghĩa tình sẻ chia khó khăn cùng người dân bị thiệt hại.