Vùng 4 Hải Quân hỗ trợ điều trị ngư dân bị tai nạn trên biển

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 8-10, tại phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiến hành bàn giao một ngư dân bị tai nạn trên biển cho gia đình và chính quyền địa phương theo quy định để tiếp tục theo dõi, điều trị.

kiem-tra-suc-khoe.jpg
Kiểm tra sức khỏe ngư dân trước khi bàn giao cho gia đình. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 26-9, Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Trung Tín (SN 1992, quê xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) là ngư dân làm việc trên tàu cá BĐ 92592-TS do ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1983) làm thuyền trưởng, xuất bến từ cảng Quy Nhơn vào ngày 20-9. Trong quá trình đánh bắt hải sản tại khu vực đảo Đá Tây A, tối 25-9, anh Tín bị ngã, chấn thương vùng mặt. Đến rạng sáng 26-9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, khó thở và nói khó.

Sau đó, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Đá Tây A (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) để sơ cứu, xử trí ban đầu và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175. Kết quả chẩn đoán, anh Tín bị chấn thương cột sống, tủy sống cổ, dập tủy cổ ngang, phù tủy cổ do tai nạn sinh hoạt/thoái hóa cột sống, cần được điều trị tích cực để tránh biến chứng nặng.

ban-giao.jpg
Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân tặng quà hỗ trợ gia đình ngư dân bị bệnh trên biển. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Tàu 641 thuộc Hải đội 413, Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) khẩn trương cơ động tiếp cận đảo Đá Tây A, đưa bệnh nhân chuyển gấp sang đảo Trường Sa. Mặc dù, điều kiện thời tiết trên biển sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, song cán bộ, chiến sĩ Tàu 641 nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm vận chuyển an toàn.

Đến tối 26-9, Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tiếp nhận, triển khai phác đồ điều trị chuyên sâu, gồm: truyền dịch, chống viêm, chống phù tủy, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và theo dõi sát diễn biến thần kinh, hô hấp, yếu liệt tứ chi.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ quân y trên đảo, sức khỏe của bệnh nhân từng bước ổn định. Sau thời gian theo dõi, điều trị, ngày 5-10, tàu Trường Sa 18 đã đưa anh Tín từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền. Ngay khi tàu cập cảng Cam Ranh vào ngày 8-10, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương hoàn tất thủ tục bàn giao, đảm bảo bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế chuyên sâu để tiếp tục điều trị.

dong-vien-gia-dinh.jpg
Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân động viên gia đình. Ảnh: ĐVCC

Việc kịp thời tiếp nhận, điều trị và đưa ngư dân từ Trường Sa về đất liền thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là ngư dân đang làm nhiệm vụ trên biển.

