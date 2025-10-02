Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Con nợ thuê giang hồ chém chủ nợ

Trước đó, tháng 6-2024, người dân tại huyện Đak Đoa (cũ) đã rúng động bởi vụ nhóm giang hồ từ địa phương khác tới chém dã man 1 người đàn ông khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn bè.

Đối tượng Phúc bị truy nã từ tháng 5-2025. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc để đầu tư làm ăn, giữa Nguyễn Thị Duyên (SN 1976, trú tại xã Đak Đoa) và anh Đ.V.T. (trú tại xã Đak Đoa) không thỏa thuận được số tiền nợ với nhau. Anh T. nhiều lần yêu cầu Duyên phải trả nợ số tiền mà Duyên đã vay.

Tuy nhiên, không những chây ì không trả nợ, Duyên còn thuê nhóm sát thủ từ nơi khác đến chém anh T. nhằm giảm sức ép bị đòi nợ và giãn thời gian trả nợ cho Duyên. Đây đều là những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự thường xuyên "vào tù ra tội".

Trong đó, cầm đầu là Trần Đình Quân (SN 1994, trú tại TP. Hà Nội). Quân đã rủ rê thêm đồng bọn gồm: Trần Vỹ (SN 2002, trú tại tỉnh Cà Mau), Nguyễn Hữu Toàn (SN 2002, trú tại TP. Hà Nội), Trương Trọng Tính (SN 2003, trú tại tỉnh An Giang), Đào Quang Anh (SN 1990, trú tại tỉnh Phú Thọ), Trần Văn Phúc (SN 1989, trú tại tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Mến (SN 1992, trú tại tỉnh Cà Mau).

Ngày 30-6-2024, khi biết tin anh T. đang ngồi uống nước với bạn tại một quán cà phê ở Đak Đoa, nhóm 7 đối tượng trên đã đi trên 1 ô tô và 1 xe máy mang theo 5 con dao đến tìm. Tại đây, chúng ngang nhiên xông vào quán chém anh T. Hoảng sợ, anh T. chạy trốn vào nhà chủ quán nhưng vẫn bị nhóm này truy sát đuổi chém nhiều nhát vào người, gây thương tích 51%.

Đối tượng Trần Văn Phúc (thứ 3 từ trái qua) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá. Ảnh: ĐVCC

Sau khi gây án, các đối tượng bàn bạc bỏ trốn theo nhiều hướng khác nhau nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Trong đó, nhóm của Quân đã bị Công an huyện Đak Đoa cũ phối hợp cùng Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi cũ) bắt giữ vào khuya 7-7-2024 khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại địa phương.

Cơ quan Công an sau đó tiếp tục bắt giữ Duyên và Tính vào tháng 7-2024. Đến tháng 2-2025, Công an tỉnh tiếp tục bắt giữ Quang Anh khi đối tượng đang trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Duyên cùng nhóm sát thủ trên về hành vi giết người. Trong đó, 2 đối tượng Phúc, Mến có lệnh truy nã đặc biệt.

Lật mặt gã ngư dân

Quá trình truy bắt đối tượng Phúc gặp không ít khó khăn khi đối tượng không có chỗ ở và công việc ổn định. Gia đình Phúc cũng không hề nắm tung tích về đối tượng. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cử một tổ công tác dày dặn kinh nghiệm xác minh theo nhiều hướng ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tập trung vào các mối quan hệ xã hội của Phúc.

Phúc đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Duy Hải

Qua đó, xuất hiện nguồn tin cho biết Phúc đã ở trên một tàu đánh cá để làm việc. Con tàu này thường xuyên ở trên biển từ 3-4 tháng, sau đó trở về gần bờ nhằm tiếp thêm nhiên liệu, hàng hóa, rồi tiếp tục hành trình đánh bắt cá ngoài khơi ở khu vực giáp ranh vùng biển Philippines và Campuchia. Đối tượng Phúc chỉ ở trên tàu neo đậu gần bờ, không vào đất liền, cắt đứt mọi liên lạc với người thân.

Trung tá Mai Chí Thanh (Phòng Cảnh sát Hình sự) cho hay: “Phúc đã có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy nên rất ranh ma, cố gắng tìm cách xóa dấu vết để lẩn trốn khi biết mình bị lực lượng Công an truy bắt. Đối tượng đã sắm vai một ngư dân như bao ngư dân khác mà không hề bị chủ tàu cũng như các đồng nghiệp nghi ngờ”.

Trong vụ án, Mến vẫn đang trốn truy nã. Ảnh: ĐVCC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định, giữa tháng 9-2025, Phúc đang làm việc trên tàu cá mang số hiệu BT92907TS, do ông N.V.L. (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, đang đánh cá tại vùng biển thuộc Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh, cách Côn Đảo 12 hải lý.

Phòng Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng lực lượng Công an Đặc khu Côn Đảo và Đồn Biên phòng Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh) huy động tàu cá của ngư dân ngụy trang chở lực lượng chức năng đến vị trí của tàu.

Ngày 17-9, các lực lượng chức năng đã tiếp cận, bắt giữ thành công Phúc khi đang ở trên tàu cá trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Liên quan đến vụ án này, lực lượng Công an đã vận động đối tượng Mến đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng) để đầu thú; hoặc ai biết thông tin về đối tượng liên hệ theo số điện thoại 0694.329.148.