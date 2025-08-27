Bác sĩ Viện Pháp y nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm giả hồ sơ tâm thần cho Tý Cưng

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong đó xác định 1 bác sĩ đã nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm hồ sơ tâm thần giả cho giang hồ Tý Cưng trong vụ nổ súng giết người ở Gia Lai.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố 33 bị can về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Trong số này hầu hết là cán bộ, y-bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Các đối tượng đã móc nối, thực hiện hành vi “kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh” và “làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần” cho 23 trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán trẻ em…

Tý Cưng đã được làm bệnh án tâm thần giả để "chạy" tội. Ảnh: Facebook

Trong số các đối tượng được làm giả bệnh án tâm thần có Tiêu Duy Dũng(SN 1983, trú tại phường Diên Hồng)-được biết đến với cái tên Tý Cưng, là giang hồ cộm cán tại Gia Lai với nhân thân xấu.

Cơ quan điều tra xác định: Sau khi Dũng bị bắt vào tháng 7-2019 vì nổ súng giết anh T.M.T. (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng), đầu năm 2020, gia đình Dũng đã trình ra hồ sơ rằng Dũng từng đi chữa bệnh tâm thần và yêu cầu đưa Dũng đi giám định.

Theo căn cứ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giám định tình trạng tâm thần của Dũng.

Ngày 9-4-2020, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã ra quyết định phân công hội đồng giám định gồm các thành viên: Bùi Thế Hùng-Viện trưởng làm chủ trì, Nguyễn Thanh Quang-Trưởng khoa Pháp y tâm thần làm thư ký; các giám định viên Lê Văn Hùng, Nguyễn Thành Công, Phạm Công Hòa.

Trong quá trình này, 1 đối tượng là phụ nữ đã gặp Lê Văn Hùng để hối lộ số tiền 30 triệu đồng nhằm giúp đánh giá sai tình trạng bệnh của Dũng theo hướng Dũng mắc bệnh, dù đối tượng không hề bị.

Nhận tiền của người phụ nữ này, Hùng đã chia lại cho các thành viên của Hội đồng, để đơn vị này có kết luận giám định pháp y tâm thần số 231/KL-VPYTW ngày 15-5-2020 xác định Dũng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau thời điểm gây án.

Trong quá trình điều tra, Hùng khai nhận không biết người phụ nữ đưa tiền cho mình. Cơ quan điều tra đã thu thập hình ảnh của bà Đ.T.T.V. (là vợ Dũng) để nhận dạng, tuy nhiên, Hùng xác định đây không phải là người đã đưa tiền cho mình.

Các điều tra viên của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã nhiều lần đến Gia Lai làm việc với bà V. và Dũng. Bà V. cho hay, bà không hề biết Hùng và không đưa tiền cho Hùng. Trong khi Dũng cũng khai rằng không biết ai đã đưa tiền cho Hùng.

Về nội dung này, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh để có căn cứ xử lý đối tượng đã “chạy” bệnh án tâm thần giả cho Dũng về hành vi đưa hối lộ.

Các cán bộ, y-bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã nhận hối lộ từ người quen của Tý Cưng để làm bệnh án tâm thần. Ảnh: Internet

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, với kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Dũng đã được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc từ tháng 6-2020 đến tháng 4-2024.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 3-2025, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dũng 14 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

Đến tháng 6-2025, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm và áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự là “Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình”.

Do đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt Dũng 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm.

Theo nguồn tin của phóng viên, Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị tái thẩm theo hướng hủy 2 bản án của TAND 2 cấp vụ án Dũng giết người.