Gia Lai: Triệt phá tụ điểm mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê

(GLO)- Sáng 8-9, theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa triệt phá tụ điểm mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 7-9, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự kiểm tra tại khách sạn này, phát hiện trong 3 căn phòng có 3 cặp nam nữ có dấu hiệu mua bán dâm.

Lực lượng Công an đã phá ổ mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê. Ảnh: Văn Ngọc

Qua đấu tranh, 3 người nam khai nhận do có nhu cầu quan hệ tình dục nên đã liên hệ với nhân viên khách sạn để tìm các cô gái hành nghề mại dâm với giá 2 triệu đồng/người.

Trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm. Trong đó, 1 đối tượng là lễ tân, 1 là nhân viên bảo vệ của khách sạn và 1 đối tượng có vai trò “tú bà” điều động các cô gái bán dâm đến khách sạn phục vụ khách.

Lực lượng Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.