Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Triệt phá tụ điểm mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 8-9, theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa triệt phá tụ điểm mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 7-9, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự kiểm tra tại khách sạn này, phát hiện trong 3 căn phòng có 3 cặp nam nữ có dấu hiệu mua bán dâm.

luc-luong-cong-an-da-pha-o-mai-dam-o-khach-san-ngoc-se-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng Công an đã phá ổ mại dâm ở khách sạn Ngọc Sê. Ảnh: Văn Ngọc

Qua đấu tranh, 3 người nam khai nhận do có nhu cầu quan hệ tình dục nên đã liên hệ với nhân viên khách sạn để tìm các cô gái hành nghề mại dâm với giá 2 triệu đồng/người.

Trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm. Trong đó, 1 đối tượng là lễ tân, 1 là nhân viên bảo vệ của khách sạn và 1 đối tượng có vai trò “tú bà” điều động các cô gái bán dâm đến khách sạn phục vụ khách.

Lực lượng Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Pháp luật

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

null