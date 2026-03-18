Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2003), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002), Lê Thành Phát (SN 1998), Đào Hữu Phước (SN 2000) cùng trú tại xã Hoài Ân; Lê Tuấn Kiệt (SN 2004, trú xã Vạn Đức) và Võ Thanh Thành (SN 2002, trú xã Ân Tường).

Các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Nguyễn Hữu Thịnh.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an xã Hoài Ân phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập có biểu hiện bất minh. Sau thời gian theo dõi, tối 10-3, lực lượng Công an xã bất ngờ kiểm tra hành chính nhà của Nguyễn Hữu Thịnh và bắt quả tang Thịnh cùng Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Tuấn Kiệt, Võ Thanh Thành đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Sáng cùng ngày, Thịnh thuê xe ô tô chở nhóm bạn xuống Quy Nhơn chơi. Tại đây, cả nhóm góp tiền mua ma túy của một đối tượng lạ mặt rồi quay về nhà Thịnh "mở tiệc". Để kéo dài cơn nghiện, nhóm này tiếp tục đặt mua thêm 3 gói ma túy khác, trong đó có 2 lần giao dịch với Lê Thành Phát để sử dụng liên tục tại chỗ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tối 13-3, khi tổ công tác tiến hành kiểm nhà của Lê Thành Phát để củng cố hồ sơ thì phát hiện thêm Đào Hữu Phước đang có mặt tại đây. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói ma túy giấu trong người Phước. Bước đầu, Phước thừa nhận đang mang số ma túy này đến giao cho Phát thì bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

