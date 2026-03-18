Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2003), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002), Lê Thành Phát (SN 1998), Đào Hữu Phước (SN 2000) cùng trú tại xã Hoài Ân; Lê Tuấn Kiệt (SN 2004, trú xã Vạn Đức) và Võ Thanh Thành (SN 2002, trú xã Ân Tường).

Các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Nguyễn Hữu Thịnh.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an xã Hoài Ân phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập có biểu hiện bất minh. Sau thời gian theo dõi, tối 10-3, lực lượng Công an xã bất ngờ kiểm tra hành chính nhà của Nguyễn Hữu Thịnh và bắt quả tang Thịnh cùng Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Tuấn Kiệt, Võ Thanh Thành đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Sáng cùng ngày, Thịnh thuê xe ô tô chở nhóm bạn xuống Quy Nhơn chơi. Tại đây, cả nhóm góp tiền mua ma túy của một đối tượng lạ mặt rồi quay về nhà Thịnh "mở tiệc". Để kéo dài cơn nghiện, nhóm này tiếp tục đặt mua thêm 3 gói ma túy khác, trong đó có 2 lần giao dịch với Lê Thành Phát để sử dụng liên tục tại chỗ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tối 13-3, khi tổ công tác tiến hành kiểm nhà của Lê Thành Phát để củng cố hồ sơ thì phát hiện thêm Đào Hữu Phước đang có mặt tại đây. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói ma túy giấu trong người Phước. Bước đầu, Phước thừa nhận đang mang số ma túy này đến giao cho Phát thì bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.