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Tạm giữ 4 đối tượng thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ.

Trước đó, các trinh sát của Công an xã Ia Krái phát hiện 1 nhóm thanh niên trên địa bàn có biểu hiện hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy.

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4 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Lần theo dấu vết các đối tượng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12-6, lực lượng Công an xã Ia Krái đã ập vào 1 căn phòng của nhà nghỉ thuộc làng Doch Tung (xã Ia Krái) và bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Rơ Châm Yư (SN 2000), Rơ Lan Tha (SN 2008), Rơ Lan Thiếp (SN 2007) và Rơ Lan Huyết (SN 2009, cùng trú tại làng Ếch, xã Ia Krái).

Tại hiện trường, các trinh sát đã thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và các tang vật, chứng cứ có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

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