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Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại chung cư

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NGUYỄN GIANG
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(GLO)- Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tâm (SN 1997, trú phường Quy Nhơn Nam) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Từ Thị Cẩm Ngọc (SN 2007, trú tại xã An Nhơn Tây) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhơn Đông phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư Ecolife Riverside.

Sau một thời gian theo dõi, cuối tháng 5 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư Ecolife Riverside (phường Quy Nhơn Đông), nơi Tâm và Ngọc đang thuê để sinh sống.

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Hiện trường bắt giữ vụ tổ chức sử dụng ma túy tại chung cư.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 đối tượng (gồm 4 nam và 4 nữ) có biểu hiện sử dụng ma túy. Nhóm này gồm Lê Văn Tâm, Từ Thị Cẩm Ngọc và 6 đối tượng khác. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 8 người đều dương tính với chất ma túy.

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Đối tượng Lê Văn Tâm.

Khám xét hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều đĩa sứ, đĩa nhựa có bám dính chất bột màu trắng cùng các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Ngoài ra, Lê Văn Tâm và Từ Thị Cẩm Ngọc đã tự nguyện giao nộp thêm một gói nghi chứa ma túy.

Bước đầu, Tâm khai nhận đã mua số ma túy trên thông qua mạng xã hội, sau đó mang về căn hộ và rủ các đối tượng khác cùng sử dụng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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