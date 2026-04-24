Bắt tạm giam đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 24-4, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt tạm giam đối tượng Siu Súc (SN 2008, trú tại làng Bi De, xã Ia Krái) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 25-3, Công an xã Ia Krái phát hiện Súc cùng 2 đối tượng khác đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy đá tại nhà của Súc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ các tinh thể ma túy đá rơi vãi trên nền nhà cùng 1 gói nilon chứa ma túy đá và dụng cụ sử dụng.

Đối tượng Sức (thứ 2 từ phải qua) đã bị bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng có yêu cầu xác định lại tuổi của Súc để có căn cứ xử lý. Trong thời gian này, Công an xã Ia Krái thường xuyên theo dõi, không để đối tượng đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi có kết luận giám định xác định tuổi của Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có căn cứ khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với Súc để phục vụ công tác điều tra.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Bình Phú

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

