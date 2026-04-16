Gia Lai: Phát hiện tài xế xe tải dương tính với chất ma túy

(GLO)- Sáng 16-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã chuyển hồ sơ tài xế dương tính với chất ma túy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 9 giờ 5 phút ngày 15-4, tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) làm việc tại Km1611+600 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Phú Tân, xã Ia Tôr thì phát hiện xe tải BKS 81D-004.xx có dấu hiệu bất thường.

Tổ công tác đã phát hiện tài xế L. dương tính với chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, xác định chiếc xe tải trên đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ ngày 6-4-2026.

Đồng thời, khi kiểm tra tài xế Đ.H.L. (SN 1990, trú tại xã Ia Tôr) là người điều khiển chiếc xe trên, tổ công tác phát hiện L. dương tính với chất ma túy tổng hợp dạng đá Methamphetamine.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ chiếc ô tô, đồng thời chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để mở rộng điều tra.