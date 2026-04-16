Gia Lai: Phát hiện tài xế xe tải dương tính với chất ma túy

(GLO)- Sáng 16-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã chuyển hồ sơ tài xế dương tính với chất ma túy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 9 giờ 5 phút ngày 15-4, tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) làm việc tại Km1611+600 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Phú Tân, xã Ia Tôr thì phát hiện xe tải BKS 81D-004.xx có dấu hiệu bất thường.

to-cong-tac-da-phat-hien-tai-xe-l-duong-tinh-voi-ma-tuy-anh-dvcc.jpg
Tổ công tác đã phát hiện tài xế L. dương tính với chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, xác định chiếc xe tải trên đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ ngày 6-4-2026.

Đồng thời, khi kiểm tra tài xế Đ.H.L. (SN 1990, trú tại xã Ia Tôr) là người điều khiển chiếc xe trên, tổ công tác phát hiện L. dương tính với chất ma túy tổng hợp dạng đá Methamphetamine.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ chiếc ô tô, đồng thời chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để mở rộng điều tra.

Tặng quà và tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh

(GLO)- Ngày 13-4, tại trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai), Đoàn xã Ia Tôr đã tổ chức chương trình tặng quà các em học sinh khó khăn và lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh.

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

null