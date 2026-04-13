Tăng cường quản lý, mở rộng địa bàn không ma túy

(GLO)- Các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang siết chặt quản lý, kiểm soát người nghiện và chuyển hóa những khu vực phức tạp, xây dựng các xã, phường không có ma túy và tội phạm liên quan.

Mục tiêu đến cuối năm 2026 là hơn 50% số xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, bảo đảm kết quả thực chất và bền vững.

Với đặc thù dân cư phân tán, hơn 38% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cùng nhiều đối tượng từ nơi khác đến, xã Đak Đoa tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn và tội phạm ma túy. Vì vậy, Công an (CA) xã xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thường xuyên, siết chặt quản lý từ cơ sở.

Hiện CA xã quản lý 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; theo dõi 9 người nghiện, 5 đối tượng sau cai nghiện và 3 người chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy. Tất cả trường hợp đều được lập hồ sơ, phân công cán bộ theo dõi cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng địa bàn.

Công an xã Đak Đoa tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động kiểm soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn, trong đó có tệ nạn ma túy. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Nguyễn Đình Vinh - Phó Trưởng CA xã Đak Đoa - cho biết: Địa phương đặt mục tiêu mỗi năm giảm ít nhất 20% số thôn, làng có ma túy, phấn đấu đạt tiêu chí “xã không ma túy” vào năm 2029. Từ năm 2025 đến nay, đã chuyển hóa 5 thôn không ma túy và đang tiếp tục chuyển hóa thêm 5 thôn trong năm nay.

“Chúng tôi xác định chuyển hóa địa bàn phải đi vào từng thôn, quản lý chặt từng đối tượng, không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ. Để làm được điều đó, CA xã tăng cường rà soát, kiểm soát địa bàn, siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư để từng bước đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy ra khỏi địa bàn” - Thiếu tá Nguyễn Đình Vinh cho biết thêm.

Trong khi đó, với việc 15/26 thôn không ma túy (chiếm 57,7%), tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng địa bàn “sạch” ma túy, CA xã Tuy Phước Bắc đang tập trung bám sát các khu vực giáp ranh, rà soát, quản lý chặt để kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, CA xã duy trì tuần tra vũ trang, kiểm tra lưu trú, test nhanh đối tượng nghi vấn. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã phát hiện 2 vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý 7 đối tượng và phạt hành chính 1 trường hợp.

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng CA xã Tuy Phước Bắc - cho hay: “Địa bàn giáp ranh luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Vì vậy, CA xã phải chủ động kiểm soát từ sớm, giữ chắc địa bàn đã ổn định và từng bước kéo giảm các khu vực còn nguy cơ, bảo đảm chuyển hóa đi vào thực chất”.

Cùng với siết chặt quản lý, các mô hình phòng ngừa ma túy được nhân rộng. Tại xã Vĩnh Quang, mô hình “3 không” (không có tội phạm, tệ nạn ma túy; không phát sinh điểm, tụ điểm; không có người nghiện mới) vừa được triển khai, nhấn mạnh vai trò người dân và các đoàn thể trong quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý các biểu hiện vi phạm ngay tại khu dân cư.

Năm 2026, Gia Lai tập trung giữ vững các địa bàn đã đạt tiêu chí không ma túy và mở rộng diện “sạch” trên toàn tỉnh. Trong 28 xã, phường đạt chuẩn năm 2025, lực lượng chức năng củng cố theo hướng bền vững và phấn đấu xây dựng thêm 40 xã, phường đạt tiêu chí “xã không ma túy”, hướng tới mục tiêu 68/135 đơn vị cấp xã không ma túy.

Theo CA tỉnh, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động nhỏ lẻ, phân tán. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CA toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 109 vụ/237 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính 146 vụ/246 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, với tổng số tiền hơn 383 triệu đồng.

Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn xã Tuy Phước. Ảnh: K.A

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CA tỉnh) - cho rằng: “Tội phạm ma túy hoạt động khép kín, biến tướng, đòi hỏi lực lượng CA phải nắm chắc tình hình từ cơ sở. Quản lý chặt người nghiện, cơ sở kinh doanh và các tuyến, địa bàn trọng điểm là giải pháp cốt lõi. Khi địa bàn được kiểm soát, đối tượng quản lý cụ thể, nguy cơ phát sinh tội phạm sẽ được nhận diện sớm, xử lý kịp thời, từng bước kéo giảm ma túy”.

Với việc xác định chuyển hóa địa bàn phải đi vào thực chất, CA toàn tỉnh đã gắn trách nhiệm cụ thể cho từng địa bàn, từng lực lượng phụ trách, bảo đảm kiểm soát chặt tình hình, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc CA tỉnh, chuyển hóa địa bàn không chỉ dừng ở việc đạt tiêu chí mà phải kiểm soát thực chất tình hình ngay từ cơ sở, không để tái phức tạp.

“Mục tiêu cao nhất là giữ vững địa bàn ổn định bền vững, không để phát sinh mới; các biện pháp phải bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, liên tục, bảo đảm kiểm soát tình hình từ cơ sở, qua đó từng bước mở rộng các địa bàn “sạch” ma túy trên toàn tỉnh” - Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh.