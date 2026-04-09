Công an xã Ia Hrung bắt quả tang đối tượng cất giấu ma túy tại nhà

(GLO)- Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) vừa bắt quả tang đối tượng Ksor Đap (SN 1984, trú tại làng Nang, xã Ia Hrung) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Hrung phát hiện đối tượng Ksor Đap có biểu hiện liên quan đến hoạt động ma túy.

Đối tượng Ksor Đap bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 23 giờ ngày 8-4, các trinh sát của Công an xã Ia Hrung đã bắt quả tang đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 29 đoạn ống hút trong suốt được hàn kín 2 đầu, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Đối tượng Đap khai nhận là ma túy đá mua về cất giấu để bán lại kiếm lời.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

null