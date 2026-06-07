Bắt 3 "giang hồ" Hải Phòng đánh đập nam thanh niên để đòi nợ

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 3 đối tượng ở TP. Hải Phòng vào khu vực Quy Nhơn hoạt động cho vay có hành vi đánh đập, giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 31-5, Công an phường Quy Nhơn Đông nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc có 1 nam thanh niên chạy vào nhà dân ở khu phố 3 (phường Quy Nhơn Đông) kêu cứu sau đó bỏ đi.

3 đối tượng Sơn, Chiêu, Du (từ trái qua) đã bị bắt giữ khi đánh đập nam thanh niên để đòi nợ. Ảnh: Văn Vinh

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phường Quy Nhơn Đông tiến hành xác minh. Bước đầu xác định nam thanh niên trên là L.N.T.K. (SN 2004, trú tại phường Quy Nhơn Nam).

Tại cơ quan Công an, K. thừa nhận trước đó vì thiếu tiền tiêu xài nên đã lên mạng xã hội Zalo tìm người cho vay tiền nóng ở khu vực Quy Nhơn. K. đã vay 5 triệu đồng qua tài khoản Zalo của 1 người tên Sơn không rõ nhân thân lai lịch. Đến hạn trả lãi, K. không có tiền đóng nên thường xuyên bị người này gọi điện đòi tiền.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31-5, K. đang điều khiển xe máy đi trên đường thuộc phường Quy Nhơn Nam thì có 4 đối tượng là nam giới đi trên 2 xe máy vượt lên chặn xe của K. Các đối tượng đã dùng tay chân đánh K. rồi ép lên xe chở đến khu vực hồ Phú Hòa để tiếp tục đánh, buộc nạn nhân liên hệ người nhà chuyển tiền trả.

Khi K. không gọi được người nhà, các đối tượng đã giật lấy chiếc điện thoại Iphone 14 của K. mang đến 1 tiệm điện thoại ở phường Quy Nhơn Nam để bán nhưng chủ tiệm không mua.

Đến tối cùng ngày, K. nói các đối tượng chở mình đến khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông để nhờ người thân trả tiền. Khi đến đây, thấy có nhiều người dân nên K. hô hoán kêu cứu, thấy vậy các đối tượng đã bỏ đi.

Từ những thông tin của bị hại, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã cùng Công an các phường trong khu vực xác minh đặc điểm nhận dạng các đối tượng, phương tiện nghi vấn, rà soát hệ thống camera dọc tuyến đường.

Đến ngày 4-6, lực lượng Công an đã xác định 3 trong nhóm 4 đối tượng đã thực hiện hành vi trên đều có hộ khẩu tại phường Bắc An Phụ, TP. Hải Phòng là Tạ Thanh Sơn (SN 1997), Cao Văn Chiêu (SN 1998), Tạ Quang Du (SN 2000).

Trong số này Sơn và Du đã có tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử”, “Cướp tài sản”.

Các đối tượng quảng cáo cho vay trên các trang mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 3 đối tượng trên đến làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận đã từ đầu tháng 4-2026, Sơn, Chiêu, Du cùng 1 đối tượng tên Khánh (chưa rõ nhân thân lai lịch) từ TP. Hải Phòng đến thuê phòng tại chung cư Ecolife Riverside (phường Quy Nhơn Đông) để hoạt động cho vay.

Các đối tượng thường quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo về cho vay góp ngày, có nhận cầm đồ. Trong đó K. là một trong những người đã vay tiền của các đối tượng. Khi K. không trả tiền như đã hẹn, nhóm này đã truy tìm rồi có hành vi đánh đập, giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Sơn, Chiêu, Du và đang truy tìm đối tượng Khánh để điều tra về các hành vi giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.