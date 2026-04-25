Công an Gia Lai tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho vay lãi nặng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo về việc tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho vay lãi nặng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án Lê Đình Trọng (SN 2003, nơi đăng ký thường trú tại thôn Dũng, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vụ việc xảy ra từ năm 2004 đến tháng 4-2026 trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cá nhân vay tiền của Lê Đình Trọng - là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 38 Trần Nguyên Hãn, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) qua Điều tra viên Võ Minh Thắng (số điện thoại: 0934.195.867) để giải quyết theo quy định của pháp luật.