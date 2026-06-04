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Khởi tố 21 đối tượng trong vụ rượt đuổi đánh nhau ở khu vực Pleiku

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng liên quan đến vụ đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến phố ở Pleiku.

Trước đó, rạng sáng 24-5, trên nhiều tuyến phố tại khu vực Pleiku qua địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, An Phú xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, bình xịt hơi cay rượt đuổi, đánh nhau.

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21 đối tượng bị khởi tố vì đuổi đánh nhau trên đường phố. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, nhóm này còn quay clip và livestream lên mạng xã hội TikTok, gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước sự việc đó, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các xã, phường khẩn trương cử lực lượng truy xét, làm rõ các đối tượng có liên quan. Qua đó, cơ quan Công an đã triệu tập 29 đối tượng, hầu hết mới ở độ tuổi từ 15-20.

Kết quả bước đầu xác định: Khoảng 0 giờ 50 phút ngày 24-5, Phạm Trung Lĩnh (SN 2007, trú tại phường An Phú) rủ Hà Trần Quốc Huy (SN 2006, trú tại xã Đak Đoa) đi dạo trên các tuyến phố ở khu vực Pleiku. Sau đó, Lĩnh và Huy rủ thêm nhiều thanh thiếu niên khác đi cùng.

Khi nhóm của Lĩnh đi trên đường Nguyễn Tất Thành thì gặp 1 xe máy do 3 nam giới điều khiển, đối tượng ngồi sau cầm theo 1 cây ba chĩa. Gặp nhóm của Lĩnh thì các đối tượng này khiêu khích, thách thức đánh nhau. Do đi ngược chiều với xe của nhóm này nên nhóm của Lĩnh không đuổi đánh được.

Bực tức, nhóm của Lĩnh đi trên nhiều tuyến đường tìm 3 thanh niên kể trên nhưng không thấy. Trên đường đi, nhóm của Lĩnh tiếp tục rủ thêm các thanh thiếu niên khác nhập bọn, với tổng cộng khoảng 15 đối tượng.

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Các đối tượng rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến phố ở khu vực Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến khu vực ngã 3 Diệp Kính, nhóm của Lĩnh gặp 1 nhóm có khoảng 5 xe máy mỗi xe chở 2-3 người cầm theo hung khí là dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná gắn ống laser, do Trần Huy Phước (SN 2008, trú tại phường Diên Hồng) cùng các đối tượng ở xã Biển Hồ điều khiển.

Nghĩ đây là nhóm trước đó đã thách thức mình, Lĩnh hô hoán để cả nhóm cùng truy đuổi, còn Huy ngồi sau sử dụng điện thoại quay clip và đăng lên TikTok. Khi đuổi kịp nhóm của Phước, nhóm của Lĩnh đã lao vào dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh, sau đó bỏ đi.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 21 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

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