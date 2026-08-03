Yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty Thuận Nghĩa Gia Lai trong quý III/2026

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế yêu cầu UBND 2 xã Chư Sê, Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai trong quý III/2026.

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp ngày 30-7, những đơn vị kế thừa của UBND huyện Chư Sê (cũ) gồm: UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê phải nghiêm túc chấp hành, thực hiện đầy đủ các bản án, quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai.

Ông Nguyễn Nhiều (bên phải) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai (xã Chư Sê) cho biết, các công trình giao thông đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa được thanh toán khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Chư Sê căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính để khẩn trương triển khai; UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê thực hiện việc thanh toán, hạch toán, quyết toán các khoản phải thi hành án theo đúng quy định, không để tiếp tục kéo dài làm phát sinh tiền lãi chậm thi hành án.

Cùng với đó, Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thanh toán, hạch toán, quyết toán các khoản phải thi hành án theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Các đơn vị được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thi hành án trong quý III/2026. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

Trường hợp không hoàn thành mà không có lý do chính đáng, kết quả thực hiện nhiệm vụ này sẽ là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp loại người đứng đầu và cơ quan, đơn vị cuối năm 2026.

Theo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, tổng số tiền của 3 pháp nhân kế thừa nghĩa vụ của UBND huyện Chư Sê (cũ) phải thi hành án cho Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai là 2,28 tỷ đồng.

Trong đó, UBND xã Chư Sê phải thanh toán 936 triệu đồng đối với 1 công trình; Ban Quản lý Chư Sê phải thanh toán 761 triệu đồng đối với 3 công trình; UBND xã Ia Ko phải thanh toán 585 triệu đồng đối với 1 công trình.

Theo Sở Tài chính, quy định hiện hành cho phép sử dụng ngân sách để thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, theo phân cấp ngân sách, khoản nợ này phải được thanh toán từ nguồn ngân sách cấp xã, không sử dụng ngân sách cấp tỉnh để trả thay.

Vì vậy, Sở đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn đầu tư công của cấp xã và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nghĩa vụ.

Đến nay, UBND xã Chư Sê cam kết sử dụng nguồn đầu tư công của địa phương để hoàn thành việc thanh toán trong quý III/2026. UBND xã Ia Ko cho biết sẽ huy động các nguồn theo hướng dẫn của Sở Tài chính để hoàn thành việc trả nợ trong năm nay.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai là đơn vị thi công nhiều công trình giao thông tại huyện Chư Sê (cũ) từ năm 2016. Dù các công trình đã đưa vào sử dụng gần 10 năm, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa được thanh toán số tiền 2,28 tỷ đồng.

Sau nhiều năm kiến nghị không được giải quyết, doanh nghiệp đã khởi kiện các đơn vị kế thừa nghĩa vụ. Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai tuyên buộc UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Sau khi các bản án có hiệu lực pháp luật, Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu của doanh nghiệp.