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Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu kiểm tra vụ chậm thi hành án ở Gia Lai

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Liên quan vụ Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai (xã Chư Sê) thắng kiện nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa được thi hành án, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã chỉ đạo Viện KSND tỉnh Gia Lai kiểm tra, báo cáo vụ việc.

Ngày 17-7, Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành thông báo về chỉ đạo của Viện trưởng đối với các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

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Ông Nguyễn Nhiều - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai cho biết, các cơ quan nhà nước vẫn chưa thanh toán khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng, kéo dài gần 10 năm nay. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện KSND tỉnh Gia Lai kiểm tra thông tin báo chí phản ánh vụ doanh nghiệp bị nợ kéo dài gần 10 năm chưa được giải quyết, báo cáo lãnh đạo Viện và Vụ 11 Viện KSND tối cao để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết.

Vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ) từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan nhà nước thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng.

Sau nhiều năm đòi nợ không thành, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai lần lượt khởi kiện các đơn vị kế thừa nghĩa vụ của UBND huyện Chư Sê (cũ) ra tòa.

Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai tuyên buộc UBND xã Chư Sê thanh toán 936 triệu đồng, UBND xã Ia Ko thanh toán 585 triệu đồng và Ban Quản lý Chư Sê thanh toán 761 triệu đồng, tổng cộng hơn 2,28 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

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Các công trình giao thông được nghiệm thu, đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cả gần 10 năm qua, nhưng tới nay chính quyền vẫn còn nợ doanh nghiệp hơn 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phương

Mặc dù cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành các quyết định thi hành án theo yêu cầu của doanh nghiệp nhưng hơn 6 tháng trôi qua, các đơn vị phải thi hành án vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

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