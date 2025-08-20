Công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Ðịnh lao đao vì bị nợ lương

(GLO)- Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Ðịnh (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam) gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai kêu cứu vì bị nợ lương nhiều tháng, trong khi doanh nghiệp đã đóng cửa nhà xưởng, ngừng sản xuất.

Theo đơn gửi đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định trình bày: Từ tháng 4 đến tháng 6-2025, Công ty không chi trả lương cho công nhân theo đúng hợp đồng lao động, dù họ vẫn làm việc bình thường.

Việc bị “giam” 3 tháng lương khiến nhiều công nhân rơi vào cảnh khó khăn, bởi họ là lao động chính, cả gia đình chỉ trông chờ vào khoản thu nhập ít ỏi để trang trải cho cuộc sống.

Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định đã đóng cửa nhà xưởng, tạm ngừng sản xuất. Ảnh: C.L

Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Thu Hà - công nhân tổ Đan - bức xúc nói: “Vợ chồng tôi đều làm tại Công ty, mỗi người thu nhập trung bình 6 - 7 triệu đồng/tháng tùy vào số lượng sản phẩm. Tiền học cho con, thuốc men cho cha mẹ già và mọi chi phí sinh hoạt khác đều trông chờ vào lương của vợ chồng tôi. Tuy nhiên, 3 tháng nay, Công ty không trả lương khiến cuộc sống gia đình tôi rơi vào cảnh rất khó khăn”.

Bà Nguyễn Thị Mười - một công nhân khác thì lo lắng: “Không chỉ đóng cửa nhà xưởng sản xuất từ tháng 7-2025, gần đây, Công ty còn bán cả thiết bị, máy móc và phương tiện vận tải. Với tình trạng này, chúng tôi không biết đến bao giờ Công ty mới trả lương”.

Đại diện cho một nhóm công nhân bị nợ lương, bà Nguyễn Thị Đức kiến nghị: “Chúng tôi mong các ngành chức năng của tỉnh sớm can thiệp, yêu cầu Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định ấn định thời gian cụ thể trả hết tiền lương cho công nhân. Trước đó, lãnh đạo Công ty đã nhiều lần hứa trả vào ngày 31-7, rồi lại hứa trả vào ngày 10-8 nhưng đều không thực hiện”.

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đến trụ sở Công ty Phúc Thịnh Bình Định tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa để liên hệ làm việc, tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, cổng trụ sở đã khóa. Bên trong, khu xưởng sản xuất, phòng trưng bày sản phẩm và văn phòng làm việc đều đóng cửa, vắng bóng người.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam - cho biết: Phường đã nắm được thông tin Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định nợ lương công nhân. Với trách nhiệm của địa phương, phường sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Còn đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh thì cho hay: Đơn vị đã nhận được đơn kêu cứu của công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định liên quan đến việc bị nợ lương và các chế độ khác.

Theo thông tin ban đầu, doanh nghiệp này đang nợ lương, BHXH và các khoản hợp tác sản xuất với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đang phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục hỗ trợ pháp lý cho người lao động nhằm giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.