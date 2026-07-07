Thắng kiện nhưng Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai mỏi mòn chờ thi hành án

(GLO)- Gần 10 năm kể từ khi hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ), Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai vẫn chưa được thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan nhà nước, dù bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định thi hành án.

Gần 10 năm đòi tiền nợ công trình

Ông Nguyễn Nhiều (áo đen) cho biết, các công trình giao thông đã hoàn thành đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa được thanh toán khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng còn lại. Ảnh: Minh Phương

Ngày 6-7, ông Nguyễn Nhiều - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai (xã Chư Sê) cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các bản án đã có hiệu lực pháp luật, thanh toán khoản nợ kéo dài nhiều năm cho doanh nghiệp.

Theo ông Nhiều, tổng số tiền các đơn vị còn nợ doanh nghiệp là hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, UBND xã Chư Sê nợ 936 triệu đồng, Ban Quản lý Chư Sê nợ hơn 761 triệu đồng và UBND xã Ia Ko nợ hơn 585 triệu đồng. Đây đều là các khoản nợ phát sinh từ các hợp đồng xây dựng công trình giao thông đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước.

Do nhiều năm không được thanh toán, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai lần lượt khởi kiện các đơn vị kế thừa nghĩa vụ của huyện Chư Sê (cũ) ra tòa.

Theo các bản án của Tòa án Nhân dân khu vực 11 - Gia Lai, UBND xã Chư Sê có nghĩa vụ thanh toán 936 triệu đồng, UBND xã Ia Ko thanh toán 585 triệu đồng và Ban Quản lý Chư Sê thanh toán hơn 761 triệu đồng cho doanh nghiệp, tổng cộng hơn 2,28 tỷ đồng.

Sau khi các bản án có hiệu lực, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai đã làm đơn yêu cầu thi hành án. Trong các tháng 1 và 2-2026, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai ban hành các quyết định thi hành án theo đề nghị của doanh nghiệp, yêu cầu các đơn vị tự nguyện thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 6 tháng, các khoản nợ đọng vẫn chưa được thanh toán.

“Khoản nợ này đã kéo dài gần 10 năm, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi, các bản án đều đã có hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán” - ông Nguyễn Nhiều nói.

Bao giờ bản án mới được thực thi?

Hồ sơ vụ việc cho thấy: Tháng 6-2016, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai ký hợp đồng với UBND xã Ia Glai (nay sáp nhập vào xã Chư Sê) thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường liên xã Ia Glai với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng.

Công trình hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Tuy nhiên, UBND xã Ia Glai mới thanh toán một phần giá trị hợp đồng, còn nợ 936 triệu đồng thuộc phần kinh phí huy động từ người dân.

Sau nhiều lần yêu cầu thanh toán không thành, doanh nghiệp đã khởi kiện UBND xã Chư Sê với tư cách là đơn vị kế thừa quyền, nghĩa vụ sau sáp nhập. Đối với hai khoản nợ còn lại của UBND xã Ia Ko và Ban quản lý Chư Sê, nguyên nhân cũng xuất phát từ việc chưa được thu đủ phần kinh phí huy động đóng góp của người dân.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Minh Triều - Chủ tịch UBND xã Chư Sê - cho biết: Địa phương đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để thanh toán khoản nợ nhưng không được chấp thuận vì không đúng quy định. Hiện xã đã thành lập tổ công tác để vận động, thu phần kinh phí người dân phải đóng góp nhằm thực hiện nghĩa vụ theo bản án.

Mặc dù Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều quyết định thi hành án nhưng đến nay đã gần 6 tháng, các khoản nợ vẫn chưa được thanh toán. Ảnh: M.P

Theo lãnh đạo xã Chư Sê, thời điểm triển khai dự án chỉ có nguồn vốn ngân sách, còn phần huy động từ người dân chưa được thu. Đến khi công trình hoàn thành, khoản đóng góp này vẫn chưa được thực hiện.

Đối với khoản nợ hơn 761 triệu đồng, Ban Quản lý Chư Sê cũng đã đề nghị UBND xã Chư Sê bố trí nguồn kinh phí để thực hiện quyết định thi hành án. Theo lãnh đạo đơn vị, trước đây, UBND huyện Chư Sê giao UBND thị trấn Chư Sê và UBND xã Dun (cũ) tổ chức thu phần đóng góp của người dân, nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa được cấp kinh phí để thanh toán cho nhà thầu.

Trong khi đó, đại diện UBND xã Ia Ko cho biết: Địa phương đang phối hợp với cơ quan thi hành án vận động người dân đóng góp kinh phí. Sau khi huy động đủ nguồn vốn, xã sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo bản án.

Gần 10 năm kể từ ngày các công trình hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân, doanh nghiệp vẫn chưa thu hồi được khoản tiền mà các bản án đã tuyên buộc các đơn vị phải thanh toán. Khi bản án đã có hiệu lực nhưng vẫn chưa được thực thi, câu hỏi đặt ra là bao giờ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mới thực sự được bảo đảm?

Thực tế này cũng cho thấy cần sớm có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về nguồn kinh phí và tổ chức thi hành án, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào hiệu lực của các bản án đã có hiệu lực pháp luật.