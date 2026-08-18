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Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp dịch vụ thương mại tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

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(GLO)- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án kinh doanh Khu liên hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom), với vốn dự kiến 130 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án rộng hơn 6,6 ha, gồm cửa hàng xăng dầu, kho dịch vụ, khách sạn, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ. Trong đó, khách sạn có 5 tầng (1.080 m²), hệ thống kho bãi 1 tầng (12.600 m²) và trạm xăng dầu 2 tầng (1.180 m²).

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và thời gian thực hiện không quá 24 tháng kể từ khi được giao đất.

Dự án được kỳ vọng bổ sung hệ thống dịch vụ hậu cần, kho bãi, nhiên liệu và vận tải, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và tăng cường giao thương với Campuchia.

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Dự án kinh doanh Khu liên hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được kỳ vọng tạo động lực mới cho hoạt động thương mại biên giới và dịch vụ logistics. Ảnh: Ngọc Tân

Tại Công văn số 10484/UBND-XDCT ngày 12-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 9-2026.

UBND xã Ia Dom được giao hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, triển khai tuyến đường thay thế tuyến hiện trạng bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm đi lại và sản xuất của người dân.

Cùng với dự án này, tỉnh đang thúc đẩy các thủ tục đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Khu phi thuế quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế được giao hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, phấn đấu hoàn thành hồ sơ dự án Khu phi thuế quan trong tháng 8-2026.

Đáng chú ý, tỉnh cũng đang đẩy nhanh chuyển đổi Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo mô hình cửa khẩu số, hoàn thiện quy trình vận hành, quy chế phối hợp giữa các lực lượng và tổ chức vận hành thử nghiệm.

Hệ thống được yêu cầu đưa vào vận hành chính thức trước ngày 20-8-2026, tạo nền tảng thúc đẩy thương mại biên giới theo hướng hiện đại, đồng bộ và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

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