Việt Nam - Canada: Dư địa nào để cán mốc 10 tỷ USD?

(GLO)- Thương mại Việt Nam - Canada tăng trưởng mạnh, với kim ngạch hai chiều tiến gần mốc 10 tỷ USD, mở ra dư địa hợp tác ở xuất khẩu, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ, năng lượng.

Thương mại Việt Nam - Canada đang tăng trưởng nhanh, với kim ngạch hai chiều đạt 8,6 tỷ USD năm 2025 và 5,9 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026. Việt Nam xuất khẩu sang Canada 7,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này vượt 1 tỷ USD. Nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung và dư địa hợp tác về công nghiệp, năng lượng, công nghệ đang mở thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước tiến tới những cột mốc thương mại mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm nay. 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt 5,9 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 5,1 tỷ USD sang Canada, tăng 20,4%; chiều ngược lại đạt 876,7 triệu USD, tăng 50,6%. Việt Nam hiện là đối tác nhập khẩu lớn thứ 6 của Canada trên thế giới và đứng đầu ASEAN.

Một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng thương mại là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Sau khi hiệp định có hiệu lực, hàng hóa Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận thị trường Canada với mức thuế ưu đãi, trong khi doanh nghiệp hai nước có thêm cơ sở để kết nối chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Canada 4,88 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Máy móc, thiết bị đạt 1,48 tỷ USD, tăng 80,9%; ngành da giày cũng tiếp tục mở rộng thị phần tại Canada.

Chính sách thương mại mới của Canada cũng đang tạo thêm cơ hội cho một số nhóm hàng Việt Nam. Từ ngày 8-9-2026, Canada áp dụng thuế đối kháng đối với hơn 700 dòng sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Trong khi đó, phần lớn hàng hóa Việt Nam thuộc diện hưởng thuế suất 0% theo CPTPP. Bộ Công Thương nhận định chênh lệch này có thể tạo thêm dư địa cạnh tranh cho thủy hải sản chế biến, dệt may, da giày và một số nhóm hàng khác.

Theo Bộ Công Thương, dư địa hợp tác giữa hai nước còn nằm ở công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, công nghệ cao và chuỗi cung ứng. Canada có thế mạnh về nghiên cứu, công nghệ và năng lượng; trong khi Việt Nam có năng lực sản xuất, thị trường nội địa và lợi thế kết nối với ASEAN.

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Canada tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam - Canada, các lĩnh vực được doanh nghiệp hai bên quan tâm gồm tài chính, năng lượng, hạ tầng, giao thông và công nghệ cao. Thương vụ Việt Nam tại Canada cũng nhận diện cơ hội ở các lĩnh vực năng lượng sạch, khoáng sản thiết yếu, nông nghiệp - thực phẩm và công nghiệp hỗ trợ.

Hai nước hiện cũng nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, thúc đẩy CPTPP, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi hơn cho thương mại hàng hóa, dịch vụ.