Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Việt Nam - Canada: Dư địa nào để cán mốc 10 tỷ USD?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Vietnam+, Bộ Công Thương, Chinhphu.vn)

(GLO)- Thương mại Việt Nam - Canada tăng trưởng mạnh, với kim ngạch hai chiều tiến gần mốc 10 tỷ USD, mở ra dư địa hợp tác ở xuất khẩu, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ, năng lượng.

Thương mại Việt Nam - Canada đang tăng trưởng nhanh, với kim ngạch hai chiều đạt 8,6 tỷ USD năm 2025 và 5,9 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026. Việt Nam xuất khẩu sang Canada 7,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này vượt 1 tỷ USD. Nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung và dư địa hợp tác về công nghiệp, năng lượng, công nghệ đang mở thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước tiến tới những cột mốc thương mại mới.

viet-nam-canada-xac-lap-8-tru-cot-trong-quan-he-doi-tac-chien-luoc.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm nay. 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt 5,9 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 5,1 tỷ USD sang Canada, tăng 20,4%; chiều ngược lại đạt 876,7 triệu USD, tăng 50,6%. Việt Nam hiện là đối tác nhập khẩu lớn thứ 6 của Canada trên thế giới và đứng đầu ASEAN.

Một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng thương mại là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Sau khi hiệp định có hiệu lực, hàng hóa Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận thị trường Canada với mức thuế ưu đãi, trong khi doanh nghiệp hai nước có thêm cơ sở để kết nối chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Canada 4,88 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Máy móc, thiết bị đạt 1,48 tỷ USD, tăng 80,9%; ngành da giày cũng tiếp tục mở rộng thị phần tại Canada.

Chính sách thương mại mới của Canada cũng đang tạo thêm cơ hội cho một số nhóm hàng Việt Nam. Từ ngày 8-9-2026, Canada áp dụng thuế đối kháng đối với hơn 700 dòng sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Trong khi đó, phần lớn hàng hóa Việt Nam thuộc diện hưởng thuế suất 0% theo CPTPP. Bộ Công Thương nhận định chênh lệch này có thể tạo thêm dư địa cạnh tranh cho thủy hải sản chế biến, dệt may, da giày và một số nhóm hàng khác.

Theo Bộ Công Thương, dư địa hợp tác giữa hai nước còn nằm ở công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, công nghệ cao và chuỗi cung ứng. Canada có thế mạnh về nghiên cứu, công nghệ và năng lượng; trong khi Việt Nam có năng lực sản xuất, thị trường nội địa và lợi thế kết nối với ASEAN.

doc20231222010058-178997441446171856981.jpg
Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Canada tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam - Canada, các lĩnh vực được doanh nghiệp hai bên quan tâm gồm tài chính, năng lượng, hạ tầng, giao thông và công nghệ cao. Thương vụ Việt Nam tại Canada cũng nhận diện cơ hội ở các lĩnh vực năng lượng sạch, khoáng sản thiết yếu, nông nghiệp - thực phẩm và công nghiệp hỗ trợ.

Hai nước hiện cũng nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, thúc đẩy CPTPP, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi hơn cho thương mại hàng hóa, dịch vụ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đưa cà phê Gia Lai đến nước Mỹ

Đưa cà phê Gia Lai đến nước Mỹ

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ những vùng cà phê trên cao nguyên, các sản phẩm chế biến mang thương hiệu Gia Lai đang từng bước hiện diện tại Mỹ - thị trường tiêu dùng lớn với yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Sau khi lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng, chính sách tiền lương sẽ được nghiên cứu theo hướng nào?

Sau khi lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng, chính sách tiền lương sẽ được nghiên cứu theo hướng nào?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 8%, áp dụng với hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cùng với đó, chính sách tiền lương đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện theo lộ trình mới.

Nỗ lực thu hút vốn FDI

Nỗ lực thu hút vốn FDI

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Hiện nay, tỉnh Gia Lai tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư, đăng ký và triển khai dự án trên địa bàn.

Gia Lai: Triển khai Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp

Gia Lai: Triển khai Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 2515/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, trọng tâm hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngân hàng chia sẻ lợi ích với khách hàng

Ngân hàng chia sẻ lợi ích với khách hàng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Hiện nay, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng lãi suất tiền gửi nhằm huy động vốn để cung cấp cho thị trường, đồng thời giảm lãi suất cho vay và cam kết tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn. Ðộng thái này mang lại nhiều lợi ích cho cả người vay lẫn người gửi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu bên phải) đón tiếp nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Tiến Sỹ

Gia Lai thu hút thêm 10 dự án mới

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai Nguyễn Bay cho biết: Từ ngày 11 đến 16-9, toàn tỉnh thu hút thêm 10 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 9.163 tỷ đồng và một dự án điều chỉnh tăng thêm 892 tỷ đồng so với ban đầu.

null