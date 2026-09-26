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Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada

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Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.

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Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada ngày 24 và 25/9/2026 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược dựa trên 8 trụ cột: Hợp tác song phương, khu vực và đa phương; Hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; Hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng; Hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; Hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp-thực phẩm; Hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; Hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng thể các trụ cột này tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

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