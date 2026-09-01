81 năm sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giá trị và tầm vóc của cuộc cách mạng mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do vẫn vẹn nguyên, tiếp thêm động lực để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Dân tộc Việt Nam không chỉ giành được độc lập mà còn khẳng định vị thế và con đường phát triển của mình trong dòng chảy của lịch sử thế giới hiện đại.

81 năm đã trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn vẹn nguyên tầm vóc và giá trị lịch sử, là niềm tự hào thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Theo TTXVN/Vietnam+