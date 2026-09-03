(GLO)- Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29-8 đến hết 2-9), ước tính ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là 3 địa phương dẫn đầu doanh thu cả nước, với mỗi địa phương đạt doanh thu trên 3.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các địa phương khác cũng đạt mức doanh thu cao, cụ thể: Khánh Hòa đạt doanh thu 2.100 tỷ đồng; Lào Cai thu 1.900 tỷ đồng từ khách du lịch; Quảng Ninh đạt 1.800 tỷ đồng; Lâm Đồng đạt 1.410 tỷ đồng; Ninh Bình ghi nhận doanh thu du lịch trên 1.030 tỷ đồng...

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về lượng khách, ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiếp đến là Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt khách. Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37%; Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31%. Ninh Bình ghi nhận gần 780.000 lượt khách, tăng 84%; Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60%...

Những con số về doanh thu và lượng khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh này khẳng định sức hút của các điểm đến du lịch nội địa và hiệu quả rõ nét từ công tác xúc tiến, làm mới sản phẩm dịch vụ của các địa phương.