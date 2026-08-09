Trải nghiệm trên miền đất Võ

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 còn đưa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trải nghiệm tại nhiều điểm đến ở đất Võ.

Chỉ trong một ngày, hành trình qua tháp Bánh Ít và Thiền viện Thiên Hưng đã để lại nhiều ấn tượng về một điểm đến giàu chiều sâu văn hóa, lịch sử và giàu lòng mến khách.

Sáng 5-8, trước thời điểm bế mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026, hơn 150 võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế đã có chuyến tham quan tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) và Thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến).

Chỉ với 2 điểm dừng chân thôi, hành trình đã mở ra những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa và đời sống tâm linh của vùng đất Võ, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng bạn bè bốn phương.

Giữa không gian trong lành của buổi sớm, quần thể tháp Bánh Ít hiện lên uy nghi trên đỉnh đồi. Những bức tường gạch cổ, hoa văn chạm khắc và đường nét kiến trúc Champa gần nghìn năm tuổi khiến nhiều thành viên trong các đoàn quốc tế thích thú. Họ chậm rãi quan sát từng chi tiết, ghi lại những bức ảnh lưu niệm về giá trị lịch sử, nghệ thuật của một trong những cụm tháp Chăm tiêu biểu ở Gia Lai còn được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Chị Giada Giulio, võ sinh đoàn Sinh võ đạo võ đường Bảo Kiên Hùng (Italy), chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Gia Lai tham dự Liên hoan. Công tác tổ chức rất chu đáo, mọi người thân thiện. Đặc biệt, được tham quan tháp Bánh Ít, tôi thấy nơi đây rất đẹp và sẽ giới thiệu những hình ảnh này đến bạn bè khi trở về nước”.

Các võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế tham quan quần thể tháp Bánh Ít. Ảnh: Đ.N

Không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của kiến trúc Champa, từ đỉnh tháp Bánh Ít, khung cảnh làng quê thanh bình trải rộng dưới chân tháp cũng mang đến nhiều ấn tượng với các đoàn quốc tế. Bà Dương Lệ Na, Phó trưởng đoàn Wushu Thiên Tân (Trung Quốc), cho biết: “Nhiều thành viên trong đoàn chúng tôi đã tranh thủ ghi lại hình ảnh, quay video lưu niệm đồng diễn Wushu ngay tại tháp Bánh Ít. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp về chuyến đi đến Gia Lai tham gia Liên hoan”.

Rời tháp Bánh Ít, các đoàn tiếp tục đến khu du lịch tâm linh Thiền viện Thiên Hưng. Nếu di tích Champa kể câu chuyện về những lớp trầm tích lịch sử, thì không gian thanh tịnh của Thiền viện lại đem đến một cảm nhận khác về đời sống văn hóa đương đại. Nổi bật giữa khuôn viên là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni uy nghi trên đài sen. Nhiều võ sư, võ sinh dành thời gian chiêm bái, tận hưởng bầu không khí yên bình sau những ngày sôi động của Liên hoan.

Các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế tham quan Thiền viện Thiên Hưng, trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh của vùng đất Võ. Ảnh: Đ.N

Đối với nhiều đoàn, chuyến tham quan không đơn thuần là hoạt động bên lề mà còn giúp họ hiểu hơn về vùng đất đăng cai sự kiện. Võ sư Đoàn Thanh Sang - HLV môn phái Việt Nam võ đạo Tây Sơn Bình Định (TP Hồ Chí Minh), cho biết lần đầu đến Gia Lai, anh cảm nhận rõ nét đẹp văn hóa của địa phương, đồng thời có thêm cơ hội giao lưu với nhiều đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. “Đó cũng là niềm tự hào của tôi đối với võ cổ truyền Bình Định nói riêng và võ thuật Việt Nam nói chung”, anh Sang chia sẻ.

Nhiều võ sư cũng cho rằng, tinh thần võ đạo không chỉ được thể hiện qua những bài quyền hay kỹ thuật thi đấu mà còn ở sự tu dưỡng tâm tính, hướng đến những giá trị nhân văn. Vì vậy, hành trình qua các điểm đến lịch sử, văn hóa, tâm linh đã giúp họ có thêm những trải nghiệm trọn vẹn, để hiểu hơn về vùng đất nơi mình đặt chân đến.

Chuyến tham quan du lịch góp phần gắn kết, giao lưu, thắm tình hữu nghị của các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Ảnh: Đ.N

Đại võ sư Hà Trọng Khánh - Trưởng Ban Thư ký Hội đồng võ sư Liên đoàn Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh, tâm tình: “Việc kết hợp các hoạt động tham quan trong khuôn khổ Liên hoan là cách quảng bá hiệu quả hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế. Các đoàn không chỉ biết đến hành trình phát triển của võ cổ truyền Bình Định và võ cổ truyền Việt Nam, mà còn hiểu thêm về những điểm đến tiêu biểu của địa phương”.

Một ngày là khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để bạn bè bốn phương cảm nhận vẻ đẹp của đất và người vùng đất Võ qua hành trình trải nghiệm, mỗi điểm đến đều góp thêm một mảnh ghép, để hình ảnh Gia Lai hiện lên không chỉ là nơi tổ chức một sự kiện võ thuật quốc tế thành công mà còn là điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và đáng nhớ.

Như lời của bà Dương Lệ Na chia sẻ khi chia tay với các lực lượng dẫn các đoàn đi tham quan: “Lần đầu tiên đến với Quy Nhơn - Gia Lai, chúng tôi rất ấn tượng khi được Ban tổ chức Liên hoan đã bố trí khách sạn rất tiện nghi, đồ ăn thức uống rất hợp khẩu vị. Con người ở đây thân thiện, phong cảnh rất đẹp. Chúng tôi rất cảm ơn vì sự chu đáo của các bạn!”.

Và như vậy, những chuyến tham quan đã góp phần kéo dài trải nghiệm của các đoàn võ thuật sau giờ biểu diễn, để rồi mỗi võ sư, võ sinh sẽ trở thành một “đại sứ” lan tỏa hình ảnh điểm đến khi họ trở về quê hương.