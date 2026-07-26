Ra mắt tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, nơi tỉ phú Bill Gates từng ghé thăm

Đà Nẵng ra mắt tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, nơi tỉ phú Bill Gates từng dừng chân thưởng ngoạn, nhằm mang đến cho du khách cơ hội đón bình minh, kết hợp khám phá nghệ thuật trà Việt trong không gian tĩnh tại.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết vừa ra mắt tour thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ (bán đảo Sơn Trà). Đây là một sản phẩm du lịch mới hướng đến khai thác giá trị thiên nhiên kết hợp văn hóa trà Việt.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Da Nang Festival 2026), đồng thời góp phần phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao gắn với tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Du khách trải nghiệm thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ

Buổi ra mắt diễn ra vào sáng 25.7, tại không gian trên đỉnh Bàn Cờ - nơi tỉ phú Bill Gates cùng bạn gái từng dừng chân tham quan trong chuyến du lịch Đà Nẵng vào tháng 3.2024.

Theo ban tổ chức, chương trình được thiết kế như một hành trình thưởng trà giữa thiên nhiên, để các khách mời trở thành những người đầu tiên trải nghiệm sản phẩm. Du khách sẽ đón bình minh trên đỉnh Bàn Cờ giữa không gian núi rừng, biển cả và mây trời Sơn Trà, tham gia nghi thức khai trà, mở đầu hành trình khám phá nghệ thuật thưởng trà Việt giữa thiên nhiên.

Bên cạnh đó, chương trình còn có phần trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà và giới thiệu những giá trị văn hóa của trà truyền thống Việt Nam.

Tour sẽ đón khách vào sáng sớm và chiều tối

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết tour sẽ đón khách vào sáng sớm và chiều tối, tách biệt với thời gian tham quan thông thường.

"Du khách đến vào 2 thời điểm này sẽ được ngắm trọn vẹn khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Không gian lúc này vô cùng tĩnh mịch, thanh bình, rất phù hợp cho việc thưởng trà và hòa mình vào thiên nhiên", ông Vũ nói và cho hay, tour không hướng đến số lượng lớn mà tập trung vào chất lượng trải nghiệm. Mỗi buổi thưởng trà sẽ giới hạn số lượng khách nhằm bảo đảm sự riêng tư, không gian yên tĩnh và chất lượng phục vụ.

Ngoài thưởng trà, du khách còn được lắng nghe những câu chuyện về trà, văn hóa Việt

Ngoài thưởng trà, du khách còn được lắng nghe những câu chuyện về trà, văn hóa Việt, giá trị của sự tĩnh tại; đồng thời tìm hiểu định hướng xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - sinh thái đặc trưng, kết nối giữa trà Việt, thiên nhiên Sơn Trà, văn hóa bản địa và du lịch trải nghiệm chất lượng cao.

Đỉnh Bàn Cờ là một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất của bán đảo Sơn Trà. Sau chuyến tham quan của tỉ phú Bill Gates, địa điểm này càng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, trở thành điểm check-in hấp dẫn ở Đà Nẵng.

Theo Mạnh Cường (TNO)