(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định công nhận điểm du lịch Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng tại xã Sơn Lang.

Theo quyết định, ranh giới điểm du lịch được xác định theo bản đồ ranh giới khu vực đề nghị công nhận kèm theo hồ sơ.

Thác K50 là 1 trong những điểm đến hấp dẫn thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: Dũng Nhân

Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được giao trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đồng thời, đơn vị phải bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn; bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài nguyên du lịch; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động du lịch theo quy định.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Sơn Lang cùng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Việc công nhận Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng là điểm du lịch tạo cơ sở để tổ chức khai thác các giá trị tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững; góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Gia Lai.