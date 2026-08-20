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Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Miếu Xà

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai quy hoạch khu vực Hồ Bến Tuyết và cụm cảnh quan đầu đèo An Khê - núi Ông Bình - Di tích Miếu Xà đồng bộ với Quy hoạch phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Theo đó, tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu khu vực Hồ Bến Tuyết và vùng lân cận, cụm cảnh quan đầu đèo An Khê - núi Ông Bình - Di tích Miếu Xà trong tổng thể không gian quy hoạch Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) khảo sát khu vực Hồ Bến Tuyết vào tháng 3-2026. Ảnh: Hà Duy

Mục tiêu là hình thành tổng thể không gian văn hóa - lịch sử - cảnh quan - sinh thái - du lịch đồng bộ; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích gắn với khai thác tiềm năng cảnh quan, phát triển du lịch, dịch vụ và tăng cường kết nối Tây Sơn Thượng đạo với Tây Sơn Hạ đạo.

UBND tỉnh lưu ý các khu vực này không được xem xét, quy hoạch riêng lẻ mà phải nghiên cứu tổng thể, thống nhất với Quy hoạch Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo.

Việc xác định phạm vi, ranh giới, quy mô, tính chất và chức năng từng khu vực phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, sử dụng đất, lâm nghiệp, quốc phòng, khoáng sản, thủy lợi, bảo vệ môi trường và các quy định về di sản văn hóa.

Đối với khu vực Hồ Bến Tuyết, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì lập Quy hoạch phân khu Khu du lịch, sân golf Đập Bến Tuyết, phạm vi nghiên cứu liên quan đến xã Ya Hội và phường An Khê.

Trong quá trình lập quy hoạch, các cơ quan chức năng phải rà soát kỹ điều kiện về đất đai, lâm nghiệp, rừng, khoáng sản, thủy lợi, môi trường, quốc phòng - an ninh và hạ tầng. Việc xác định chức năng sân golf, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và quy mô sử dụng đất phải bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

Tại khu vực đầu đèo An Khê, tỉnh định hướng lập Quy hoạch chi tiết Khu du lịch đầu đèo An Khê, thuộc địa giới xã Cửu An và xã Bình Khê. Không gian nơi đây được nghiên cứu theo hướng hình thành khu vực đón tiếp, dịch vụ du lịch cửa ngõ, điểm ngắm cảnh, bãi đỗ xe, cây xanh cảnh quan cùng các công trình dịch vụ, phụ trợ phù hợp, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian văn hóa - lịch sử, các khu di tích lân cận.

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Di tích Miếu Xà. Ảnh: Hà Duy

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao chủ trì cập nhật Hồ Bến Tuyết, cụm cảnh quan đầu đèo An Khê - núi Ông Bình - Di tích Miếu Xà vào quá trình lập Quy hoạch Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo. Đồng thời, cơ quan này phối hợp lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với Di tích Miếu Xà và Di tích Núi Ông Bình, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương liên quan điều chỉnh các quy hoạch thuộc thẩm quyền để bảo đảm thống nhất về phạm vi, ranh giới, chức năng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng, không để xảy ra chồng lấn, mâu thuẫn giữa các đồ án quy hoạch.

Riêng xã Cửu An cần nghiên cứu phương án bố trí tái định cư phù hợp đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và trong tháng 9-2026 hoàn thiện phương án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo.

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