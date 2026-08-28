Bố trí xe trung chuyển phục vụ du khách lên cao nguyên La Vuông

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trên tuyến đường lên cao nguyên La Vuông trong thời gian diễn ra Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc 2026, chính quyền địa phương đã bố trí các điểm gửi xe và xe trung chuyển phục vụ người dân, du khách.

Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc với chủ đề “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng 2026” diễn ra từ ngày 28-8 đến 2-9 tại thung lũng Cầu Lầy và cao nguyên La Vuông.

Theo đó, từ tối 29 đến hết ngày 30-8, phường Hoài Nhơn Bắc bố trí 2 điểm gửi xe tại Trường Tiểu học Hoài Sơn, phục vụ người dân, du khách từ khu vực Hoài Nhơn và các địa phương lân cận; 1 điểm tại bãi Trà Giang dành cho người dân di chuyển từ hướng An Lão.

Người dân, du khách đi xe máy được khuyến nghị gửi xe tại các điểm quy định, sau đó sử dụng xe trung chuyển để lên cao nguyên La Vuông. Ảnh: Nguyễn Dũng

Sau khi gửi ô tô hoặc xe máy tại các điểm trên, người dân sẽ được hướng dẫn đến điểm đón xe trung chuyển để di chuyển lên khu vực tổ chức các hoạt động của Tuần lễ du lịch Hoài Nhơn Bắc. Giá xe trung chuyển là 40.000 đồng/người/lượt.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ du lịch Hoài Nhơn Bắc, Ban Tổ chức không khuyến khích người dân sử dụng xe mô tô 2 bánh trực tiếp di chuyển lên cao nguyên La Vuông do tuyến đường quanh co, chật hẹp và dự kiến lượng phương tiện tăng cao. Du khách đi xe máy được khuyến nghị gửi xe tại các điểm quy định và sử dụng xe trung chuyển.

UBND phường Hoài Nhơn Bắc đề nghị người dân, du khách chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên điều phối; gửi xe đúng nơi quy định, không tự ý dừng, đỗ trên tuyến đường lên La Vuông, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và giữ gìn cảnh quan khu vực.