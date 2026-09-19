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Khai mạc lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” năm 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Tối 18-9, tại khu vực cuối tuyến đường Hoa Lư và không gian 2 bờ sông Hà Thanh, UBND phường Quy Nhơn phối hợp với phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I - 2026.

Lễ hội có thông điệp “Kết nối dòng sông - Lan tỏa bản sắc - Thắp sáng tương lai”, bao gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với không gian sông Hà Thanh.

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Các tiết mục văn nghệ tại lễ hội. Ảnh: H.V

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách có dịp trải nghiệm một số hoạt động như: Hội thi Thuyền hoa Hà Thanh, Giải đua SUP Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ, Giải đua thuyền truyền thống, các trò chơi dân gian và không gian check-in ánh sáng nghệ thuật ven sông.

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Ban Tổ chức lễ hội tặng quà cho đại diện các đơn vị đồng hành. Ảnh: H.V
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Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội tham gia Hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh”. Ảnh: H.V

Bên cạnh đó, khu gian hàng OCOP, ẩm thực và sản phẩm lưu niệm được khai trương vào 17 giờ ngày 18-9, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo thêm điểm đến để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm trong thời gian diễn ra lễ hội.

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Những chiếc thuyền hoa nối nhau tạo nên bức tranh đầy sức sống trên dòng Hà Thanh. Ảnh: H.V

Ngay sau lễ khai mạc, hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” diễn ra với sự tham gia của 26 đội đến từ phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông. Những chiếc thuyền rực rỡ cùng hội tụ trên dòng sông Hà Thanh, tạo nên một không gian sinh động, giàu sắc màu văn hóa.

Lễ hội nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; đồng thời tạo không gian văn hóa cộng đồng - nơi người dân và du khách có dịp gặp gỡ, trải nghiệm; đồng thời thưởng thức các hoạt động văn hóa, ẩm thực và khám phá sản phẩm đặc trưng của địa phương. Lễ hội dự kiến bế mạc vào tối 19-9.

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