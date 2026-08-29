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Homestay, farmstay làm mới sản phẩm đón khách dịp lễ 2-9

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MINH CHÍ

(GLO)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày, tạo điều kiện để nhiều gia đình, nhóm bạn lên kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá những điểm đến mới. 

Tại khu vực Tây Gia Lai, các homestay, farmstay không chỉ chỉnh trang cơ sở vật chất mà còn xây dựng thêm những trải nghiệm gắn với thiên nhiên, ẩm thực và đời sống địa phương, sẵn sàng đón du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Chỉnh trang không gian, nâng chất lượng phục vụ

Tại Pơ Lang Farmstay (xã Biển Hồ), những căn nhà sàn bằng gỗ được phục dựng giữa không gian xanh tạo nên nét riêng cho cơ sở lưu trú. Các căn nhà được kết hợp với những ô cửa kính mở ra sân vườn, tạo không gian gần gũi với thiên nhiên.

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Những căn nhà sàn bằng gỗ tại Pơ Lang Farmstay được phục dựng giữa không gian xanh. Ảnh: M.C

Theo anh Đỗ Ngọc Minh, đại diện Pơ Lang Farmstay, những căn nhà gỗ tại đây được mua lại từ đồng bào Bahnar, sau đó phục dựng thủ công. Khuôn viên được trồng nhiều loại cây ăn trái như mận, cherry, chôm chôm, vú sữa Hoàng Kim cùng nhiều loại hoa.

Để chuẩn bị phục vụ du khách dịp lễ, cơ sở vệ sinh toàn bộ phòng nghỉ, lối đi; đồng thời chăm sóc, chỉnh trang các bồn hoa, cây ăn trái và khu vực sinh hoạt chung.

Với 6 căn lưu trú, sức chứa khoảng 30 khách, đến nay Pơ Lang Farmstay đã đạt khoảng 90% tỷ lệ lấp đầy trong kỳ nghỉ lễ 2-9. Khách chủ yếu đến từ TP. Hồ Chí Minh, ngoài ra có một số khách từ Hà Nội, đi theo gia đình và nhóm bạn.

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Cổng vào Pơ Lang Farmstay mang nét mộc mạc, hòa cùng không gian xanh. Ảnh: M.C

Không đầu tư vào những hoạt động quá cầu kỳ, Pơ Lang tập trung khai thác những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Buổi sáng, du khách có thể thưởng thức cà phê; buổi chiều ra vườn hái trái cây và dùng ngay tại chỗ; buổi tối quây quần cùng gia đình, bạn bè nướng BBQ.

“Chủ yếu là vườn trái cây, khách được ra vườn hái và ăn ngay tại vườn miễn phí”, anh Minh cho biết.

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Khu vườn cây ăn trái tại Pơ Lang Farmstay được chăm sóc, chỉnh trang, sẵn sàng phục vụ du khách dịp lễ 2-9. Ảnh: ĐVCC

Đây cũng chính là một trong những lý do khiến gia đình chị Đinh Thị Hằng (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) lựa chọn Pơ Lang Farmstay cho kỳ nghỉ 2-9. Biết đến cơ sở qua mạng xã hội, chị cùng chồng và hai con quyết định lưu trú khoảng 2 ngày để các con có thêm không gian vui chơi, nghỉ ngơi.

“Ở đây có cảm giác thôn quê, giản dị nhưng thân thiện. Những nơi khác tôi từng đi thường sang trọng hơn, còn ở Pơ Lang, các con được thoải mái vui chơi, trải nghiệm”, chị Hằng chia sẻ.

Theo chị Hằng, việc được tự tay hái trái cây và thưởng thức ngay tại vườn là trải nghiệm gia đình đặc biệt yêu thích. Buổi tối, cả gia đình dự định mua thực phẩm về chế biến và nướng BBQ, tận hưởng không gian rộng rãi thay vì chỉ nghỉ ngơi trong phòng.

Đa dạng trải nghiệm, gắn với đời sống địa phương

Không chỉ chú trọng chỗ nghỉ, các homestay, farmstay tại khu vực Tây Gia Lai đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm bằng những hoạt động phù hợp với không gian và gắn với đời sống địa phương.

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Không gian sân vườn rộng rãi tại An Nhiên Farmstay & Resort, phù hợp tổ chức các hoạt động dã ngoại, vui chơi tập thể. Ảnh: M.C

Tại An Nhiên Farmstay & Resort (tổ dân phố 5, phường Pleiku), bên cạnh dã ngoại, cắm trại, nướng BBQ và các trò chơi tập thể, dịp lễ này du khách có thể trực tiếp làm bánh dân gian từ khâu nhào bột, nặn bánh đến chế biến và thưởng thức; hái chanh dây trong vườn để làm mứt.

Với 6 phòng lưu trú và 1 phòng tập thể, sức chứa tối đa hơn 60 khách, An Nhiên đã đạt khoảng 98% công suất đặt phòng dịp lễ 2-9; riêng từ ngày 29-8 đến 1-9 đã kín khách. Du khách đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và có cả khách quốc tế.

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Khu vực sinh hoạt ngoài trời tại An Nhiên Farmstay & Resort, sẵn sàng phục vụ các hoạt động vui chơi, ăn uống của du khách. Ảnh: M.C

Khi thời tiết thuận lợi, cơ sở tổ chức thêm đốt lửa trại, nướng khoai, bắp và giao lưu cồng chiêng. Nếu thời tiết không thuận lợi, du khách vẫn có thể tham gia các hoạt động trong nhà như chơi bida và trò chơi tập thể.

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Không gian xanh tại An Nhiên Farmstay & Resort với nhiều loại cây, hoa được chăm chút, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: M.C

Chị Đỗ Như Nguyệt, đại diện An Nhiên Farmstay & Resort, cho biết các hoạt động được thiết kế để gia đình, nhóm bạn cùng tham gia, vui chơi và kết nối. Qua đó, du khách không chỉ nghỉ ngơi mà còn trực tiếp trải nghiệm công việc, món ăn và những hoạt động mang tính cộng đồng.

Các hoạt động được khai thác ngay từ không gian và những giá trị sẵn có của cơ sở. Du khách cùng làm bánh, hái chanh dây, chế biến món ăn, vui chơi, đốt lửa trại và thưởng thức thành quả, qua đó biến kỳ nghỉ thành chuỗi trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần lưu trú.

Sức hút của farmstay không chỉ nằm ở những kỳ nghỉ ngắn ngày. Anh Zaksorel (du khách Canada) là một trường hợp như vậy. Ban đầu, anh chỉ dự định lưu trú 2 tuần tại An Nhiên Farmstay & Resort để tìm một nơi yên tĩnh, thuận tiện làm việc. Sau khi rời đi khoảng một tháng để khám phá Hà Nội, Sa Pa, Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh, anh quyết định quay trở lại An Nhiên và đến nay đã có khoảng 6 tháng lưu trú tại đây.

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Du khách cùng tham gia trải nghiệm làm bánh truyền thống tại An Nhiên Farmstay & Resort. Ảnh: ĐVCC

“Tôi nhận ra mình không muốn ở đâu khác ngoài An Nhiên. Lúc đó, nơi này thực sự cho tôi cảm giác như trở về nhà. Mọi người ở đây giống như một gia đình”, anh chia sẻ.

Theo anh Zaksorel, nhu cầu của anh đối với một nơi lưu trú không quá nhiều, chỉ cần sự yên bình, đồ ăn ngon và Wi-Fi ổn định. An Nhiên đáp ứng được những điều đó, đồng thời mang lại cảm giác gần gũi mà anh khó tìm thấy ở những điểm lưu trú thiên về du lịch.

Ẩm thực tạo dấu ấn riêng

Cùng với không gian nghỉ dưỡng và hoạt động trải nghiệm, ẩm thực địa phương đang được các cơ sở lưu trú chú trọng để tạo dấu ấn riêng.

Tại Pơ Lang Farmstay, các món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên được chuẩn bị để phục vụ du khách. Chị Đinh Thị Trang, đầu bếp tại Pơ Lang Farmstay, cho biết cơ sở đã chuẩn bị các nguyên liệu như gà, nếp để chế biến những món ăn đặc sản.

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Các món ăn mang hương vị đặc trưng Tây Nguyên được chuẩn bị tại Pơ Lang Farmstay, góp phần đưa ẩm thực địa phương vào trải nghiệm của du khách. Ảnh: M.C

Gà nướng, cơm lam, cà đắng lá mì, rau dớn và các loại rau rừng không chỉ làm phong phú thực đơn mà còn góp phần đưa hương vị ẩm thực địa phương vào trải nghiệm nghỉ dưỡng của du khách.

Từ một chỗ nghỉ, các homestay, farmstay đang hướng đến không gian trải nghiệm khép kín, nơi du khách có thể nghỉ ngơi, tham quan vườn cây, tự tay hái trái, chế biến món ăn, vui chơi và tìm hiểu văn hóa địa phương. Những trải nghiệm giản dị, có sự tham gia trực tiếp của du khách đang trở thành cách để các cơ sở tạo khác biệt so với hình thức lưu trú đơn thuần.

Trong bối cảnh Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, việc khai thác lợi thế về cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa để làm mới sản phẩm không chỉ giúp các cơ sở tăng sức hút trong dịp lễ mà còn góp phần hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, hướng tới xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách.

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