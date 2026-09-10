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Khám phá và trải nghiệm

Tổ chức chương trình “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” tại làng Vĩnh An

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Tối 11-9, tại làng Vĩnh An (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra chương trình "Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm". Người dân và du khách sẽ có dịp trải nghiệm với nhiều chương trình phong phú, mang đậm bản sắc địa phương.

Chương trình "Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm" năm 2026 do UBND xã Bình Phú phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.

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Chương trình “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” tại làng Vĩnh An sẽ diễn ra vào tối 11-9. Ảnh: H.P

Trong khuôn khổ của chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng Bahnar; thưởng thức ẩm thực với các món đặc trưng truyền thống của người Bahnar; trưng bày các sản phẩm OCOP địa phương; hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống; tìm hiểu, khám phá tiềm năng Du lịch cộng đồng Vĩnh An…

Theo ông Đặng Bảo Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Phú, làng Vĩnh An là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar như: không gian văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật dân gian, ẩm thực truyền thống, tri thức bản địa và nếp sinh hoạt cộng đồng đặc sắc.

Đây chính là nguồn tài nguyên văn hóa quý giá để địa phương tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch khác biệt, có chiều sâu và mang tính bền vững.

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Du khách tham quan, trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại làng Vĩnh An. Ảnh: H.P

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã xác định: phát triển du lịch không chỉ là khai thác tài nguyên mà quan trọng hơn là bảo tồn di sản, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân địa phương.

Ông Đặng Bảo Toàn cho biết thêm: Thông qua chương trình "Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm", địa phương mong muốn từng bước hình thành thói quen, nâng cao nhận thức của bà con trong phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng là tiền đề để xã tiếp tục duy trì, tổ chức các hoạt động tương tự trong thời gian tới".

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