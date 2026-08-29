Những tuyến đường nhộn nhịp trong dịp lễ 2-9 ở Gia Lai

(GLO)- Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 là dịp để người dân, du khách có những hành trình nghỉ ngơi, khám phá dài ngày. Cùng với các điểm đến ven biển và khu vực trung tâm, một số tuyến đường kết nối các điểm tham quan được dự báo sẽ nhộn nhịp hơn thường ngày trong những ngày nghỉ lễ.

Dịp lễ này, khu vực Quy Nhơn được dự đoán sẽ nhộn nhịp khi đây là đô thị du lịch có nhiều lợi thế về cảnh quan biển, văn hóa và dịch vụ, với hệ thống điểm đến trải rộng từ khu vực trung tâm đến bán đảo Phương Mai và các vùng ven đô.

Đơn cử như khu vực trung tâm, Xuân Diệu - An Dương Vương là những tuyến đường đáng chú ý trong hành trình khám phá phố biển. Các tuyến này chạy dọc khu vực biển Quy Nhơn, kết nối với nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng và không gian vui chơi, nghỉ dưỡng.

Đường Xuân Diệu bên bờ biển Quy Nhơn sẽ là khu vực nhộn nhịp bậc nhất dịp lễ 2-9 năm nay. Ảnh: Dũng Nhân

Trong những ngày lễ, du khách lưu trú tại khu vực trung tâm thường lựa chọn đi bộ, xe máy hoặc ô tô để đến biển, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các hoạt động về đêm. Vì vậy, hoạt động đi lại trên các tuyến ven biển có thể nhộn nhịp hơn vào những thời điểm nhiều người cùng bắt đầu hoặc kết thúc lịch trình.

Cùng với đó, đại lộ Nguyễn Tất Thành là một trong những trục đường quan trọng của khu vực trung tâm, kết nối nhiều khu vực chức năng của đô thị. Trên tuyến và khu vực lân cận tập trung nhiều cơ sở dịch vụ, ăn uống, mua sắm, lưu trú và các không gian công cộng.

Khi lượng khách lưu trú tại trung tâm tăng trong kỳ nghỉ thì nhu cầu đi lại trên tuyến cũng có thể sôi động hơn. Người dân, du khách khi di chuyển qua khu vực này có thể chủ động lựa chọn thời gian phù hợp, đồng thời lưu ý quy định về dừng, đỗ phương tiện để hành trình thuận tiện.

Từ khu vực trung tâm, một dòng khách khác thường lựa chọn hành trình về phía Nhơn Hội - Nhơn Lý để khám phá không gian biển trên bán đảo Phương Mai. Các điểm đến như Kỳ Co, Eo Gió cùng những khu nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch trong khu vực tiếp tục là lựa chọn của nhiều du khách khi đến Quy Nhơn.

Do đặc thù là hành trình tham quan trong ngày, lượng người và phương tiện trên cung đường này có thể tăng vào những thời điểm nhiều đoàn khách cùng khởi hành hoặc trở về.

Bên cạnh các tuyến hướng biển, những trục đường kết nối khu vực trung tâm với các cửa ngõ thành phố cũng có thể ghi nhận lượng phương tiện tăng trong những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ, khi người dân và du khách bắt đầu hành trình hoặc trở về sau chuyến đi.

Việc lựa chọn thời gian xuất phát hợp lý, dành thêm thời gian cho hành trình và tuân thủ các quy định giao thông sẽ giúp việc di chuyển thuận lợi hơn.

Việc chủ động thời gian xuất phát giúp hành trình thoải mái hơn, nhất là khi kết hợp nhiều điểm tham quan trong một ngày.

Kỳ nghỉ 5 ngày cũng tạo điều kiện để du khách không nhất thiết tập trung vào một thời điểm hay một điểm đến. Thay vì cùng xuất phát vào buổi sáng, du khách có thể linh hoạt sắp xếp lịch trình, kết hợp tham quan các điểm trong thành phố với những chuyến đi về phía biển hoặc khu vực lân cận.

Đây cũng là cách để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ, đồng thời có thêm thời gian trải nghiệm nhịp sống và không gian du lịch của Quy Nhơn.

Trong khi đó, tại khu vực Pleiku, các tuyến đường trung tâm đô thị sẽ có thể có lưu lượng xe cộ đông như: Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Phú… bởi một phần lượng khách du lịch cũng như sinh viên, người đi làm xa quê trở về thăm nhà dịp lễ.

Cung đường tại đồi chè Biển Hồ là địa điểm hút khách trong dịp lễ sắp tới. Ảnh: Hoàng Khôi

Ngoài ra, các cung đường kết nối với địa điểm du lịch như bờ kè suối Hội Phú hay Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng… được dự báo sẽ gia tăng phương tiện. Trong đó, con đường hàng thông trăm tuổi vẫn sẽ là một địa điểm check-in không thể bỏ qua cho những du khách khi đến với phố núi.

Đây là đoạn đường ngắn, lòng đường hẹp song du khách có thể thưởng ngoạn hàng thông cổ thụ thẳng tắp rợp cờ hoa, những vườn chè xanh ngát và ngôi chùa Bửu Minh cổ kính.

Vẻ đẹp của Cầu Đỏ trên đường hành lang kinh tế phía Đông Pleiku sẽ khiến du khách thích thú. Ảnh: Hoàng Khôi

Cũng ở gần cung đường này, đường hành lang kinh tế phía Đông Pleiku sẽ là điểm nhấn mới lạ của dịp lễ 2-9 năm nay so với các năm trước. Trên tuyến đường mới này có điểm du lịch Cầu Đỏ bắc qua Biển Hồ với cảnh quan nước non thơ mộng sẽ hút khách đến tham quan.