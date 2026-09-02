Thái Lan rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực xuống 30 ngày

(GLO)- Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo: Từ ngày 15-9, Thái Lan sẽ giảm thời gian lưu trú không cần thị thực đối với du khách đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 60 ngày xuống còn tối đa 30 ngày.

Quy định mới sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày công bố. Theo đó, người mang hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại đủ điều kiện của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ được nhập cảnh Thái Lan để du lịch mà không cần xin thị thực, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Động thái này chấm dứt cơ chế miễn thị thực 60 ngày được Thái Lan áp dụng từ tháng 7-2024. Trước đó, công dân của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ được phép lưu trú tại Thái Lan tối đa 60 ngày không cần thị thực.

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Trong danh sách áp dụng quy định mới có nhiều thị trường du lịch quan trọng, như Trung Quốc, Mỹ và 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng nằm trong diện được miễn thị thực tối đa 30 ngày như Singapore, Malaysia, Anh và Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, việc điều chỉnh chính sách được thực hiện trên cơ sở xem xét tình hình hiện nay, trong đó có các yếu tố về an ninh quốc gia, kinh tế và thúc đẩy du lịch. Chính phủ Thái Lan cũng đặt mục tiêu hạn chế tình trạng lạm dụng chính sách miễn thị thực.

Thời gian qua, nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ nhiều người nước ngoài liên quan đến các vụ án về ma túy, mại dâm, cũng như việc đứng tên trái phép các cơ sở kinh doanh và trường học. Giới chức nước này cho rằng việc siết quy định miễn thị thực là cần thiết nhằm ngăn ngừa các hành vi phạm tội liên quan đến người nước ngoài.

Bên cạnh việc giảm thời gian lưu trú, quy định mới cũng đặt ra điều kiện đối với du khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực qua các cửa khẩu biên giới đường bộ.

Theo đó, người thuộc diện này nhìn chung chỉ được nhập cảnh Thái Lan theo diện miễn thị thực tối đa 2 lần/năm. Quy định hạn chế này không áp dụng đối với công dân Malaysia, Brunei, Indonesia và Singapore.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan cũng có thể chỉ định công dân một số quốc gia khác được phép nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ nhiều hơn 2 lần mỗi năm.

Trong khi đó, công dân Peru, Brazil và Hàn Quốc được hưởng thời gian lưu trú không cần thị thực tối đa 90 ngày, tăng từ mức 60 ngày trước đây.

Ước tính, từ đầu năm đến nay, Thái Lan đón khoảng 20,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2025.